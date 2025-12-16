Isabel Santos Fidalgo é a nova sócia da Antas da Cunha Ecija

A Antas da Cunha Ecija reforçou a equipa de Fiscal do escritório do Porto com a integração da sócia Isabel Santos Fidalgo. A advogada transita da Morais Leitão, onde colaborou durante 21 anos.

“O seu elevado nível de expertise e experiência representam, sem dúvida, um importante reforço da nossa prática a norte, uma vez que combina um profundo conhecimento do contexto regional com uma ampla visão estratégica global”, sublinha em comunicado o managing partner Fernando Antas da Cunha.

Com mais de 20 anos de experiência, Isabel Santos Fidalgo é especialista em contencioso tributário, reestruturações empresariais e fiscalidade internacional sendo, igualmente, árbitra em matéria tributária no CAAD.

Ao longo do seu percurso, tem assessorado grandes grupos económicos nacionais e multinacionais de forma integrada, acompanhando decisões estratégicas em matéria de planeamento fiscal, inspeções tributárias complexas, reorganizações societárias profundas e operações de M&A transfronteiriço. A sua experiência abrange setores altamente regulados e capital-intensivos, como energia e petróleo, telecomunicações, banca, retalho, construção, indústria e infraestruturas, onde a articulação entre fiscalidade, risco económico e governação é determinante.

“Integrar um projeto com estas características e ter a hipótese de contribuir para sua consolidação, é um verdadeiro privilégio“, refere a advogada.

Antes de ingressar na Morais Leitão, em 2004, Isabel Santos Fidalgo desempenhou funções de tax senior consultant na PwC. Do seu percurso profissional, destaque ainda para as suas passagens pela Abreu Advogados e pela Arthur Andersen & Co.