Jornal Politico expande-se para Espanha no próximo ano

Espera-se que o lançamento da newsletter "Madrid Playbook" ocorra na segunda metade do ano, com o primeiro evento do jornal já marcado para abril.

O jornal Politico vai apostar no mercado espanhol durante 2026. Depois do Reino Unido, Alemanha e França, este vai ser o quarto mercado europeu.

Espera-se que o lançamento da newsletter “Madrid Playbook” ocorra na segunda metade do ano, com o “European Pulse Forum”, o primeiro evento do jornal neste novo mercado marcado para 9 e 10 de abril em Barcelona. Não se sabe ainda a dimensão da equipa espanhola.

Porque é que estamos a intensificar as nossas operações na Europa? Justamente porque o que acontece agora na Europa estende-se pelo Atlântico e por todo o mundo, e o Politico, com o seu alcance global, está aqui para contar essa história“, explicou Goli Sheikholeslami, CEO do grupo de media.

Por sua vez, Jamil Anderlini, diretor regional do Politico Europe, explicou, em declarações à publicação A Media Operator, que decidiram apostar em Espanha, ignorando o mercado italiano (o terceiro maior), devido à capacidade de crescimento económico do país.

Outro ponto que destacou é a “coleção de grandes empresas globais que são originalmente espanholas“, mas que têm sido historicamente “menos ativas” no lóbi europeu. “Acreditamos que temos de torná-las mais conscientes de nós como a principal publicação em Bruxelas e a melhor maneira de alcançar as pessoas influentes na capital – é importante para nós.

O Politico entrou pela primeira vez na Europa, com a criação do Politico Europe em 2015, dedicado a cobrir a atividade política das instituições da União Europeia.

