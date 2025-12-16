Liberty condenada a pagar 700 mil euros a vítima de acidente

Uma repositora de um supermercado vai receber perto de 700 mil euros a título de indemnização por perda de rendimento e danos morais, na sequência de um acidente ocorrido em 2014, após decisão do Supremo Tribunal de Justiça, divulgado pelo Jornal de Notícias.

Segundo o acordão do STJ, O acidente ocorreu às 16.50 horas, ao quilómetro 14, em Valongo, no sentido Amarante-Porto quando a vítima desviou o carro para a berma e imobilizou a viatura. Ao sair do seu para ir à bagageira, a fim de retirar e colocar na via o triângulo de pré-sinalização de perigo foi colhida por uma carrinha, que, de seguida, bateu no automóvel parado. Na sequência Ficou com a perna direita amputada.

Segundo o JN, o acórdão salienta que, à data do acidente, a vítima tinha 26 anos e, sendo previsível que viva até perto dos 84 anos, viu ser-lhe amputada a perna direita, passando a padecer de um défice funcional permanente, ficando dependente de ajudas técnicas, adaptação do domicílio e veículo.

A quantia final foi recentemente decidida pelo Supremo Tribunal de Justiça depois de o Tribunal do Porto lhe ter atribuído mais de um milhão de euros, e do Tribunal da Relação ter reduzido o montante para 618 mil.

A seguradora da viatura responsável é a Liberty, entretanto adquirida pela Generali Tranquilidade.