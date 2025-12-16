Lusíadas Saúde compra negócio de apoio a idosos à Ó Capital

A Lusíadas Saúde entrou oficialmente na geriatria com a aquisição de uma participação maioritária na empresa portuguesa Hug à Ó Capital. O grupo de clínicas e hospitais privados comprou o negócio de apoio a idosos que pertencia à sociedade liderada pela empresária Sara do Ó para arrancar com um portefólio especializado em cuidados domiciliários.

A nova área da Lusíadas Saúde, no âmbito desta operação, designa-se HUG Lusíadas Home Care e inclui serviços domiciliários e de apoio ao envelhecimento. Os recém-proprietários da Hug – antiga Cuidado Maior – pretendem impulsionar a marca, iniciar um ciclo de crescimento e gerar sinergias entre os dois acionistas. Ou seja, a holding Ó Capital mantém-se na estrutura acionista, através da Pinkpower, e na gestão.

No caso da Lusíadas Saúde, irá disponibilizar, pela primeira vez, uma oferta estruturada em três áreas de atuação: cuidados clínicos domiciliários, serviço de apoio em casa e ajudas técnicas (aluguer ou venda de equipamentos de reabilitação). Em causa está o facto de a Hug ter um amplo leque de produtos e serviços para os mais velhos, entre os quais programas de workshops, palestras, passeios e convívios ou canadianas e pensos que são comercializados nas lojas de Campo de Ourique e Alvalade, em Lisboa.

A prioridade será estabelecer a marca Hug Lusíadas Home Care, ao longo do próximo ano, nos hospitais e clínicas do grupo e alinhar os processos clínicos e operacionais. No entanto, a próxima etapa é enfermagem caseira. “Em paralelo, a estratégia contempla o desenvolvimento progressivo da oferta clínica em casa, com especial enfoque na enfermagem domiciliária e em serviços clínicos complementares, sempre alinhados com os elevados padrões de qualidade e segurança clínica do Grupo Lusíadas Saúde”, revelou ao ECO fonte oficial da Lusíadas Saúde.

A estratégia da nova marca de cuidados domiciliários contempla o desenvolvimento progressivo da oferta clínica em casa (enfermagem) e em serviços clínicos complementares.

“Esta nova oferta integrada responde a necessidades identificadas no mercado: a transição do hospital para casa (pós-hospitalização, pós-cirurgia, pré e pós-parto); cuidados clínicos programáveis (apoio de enfermagem e médico) e soluções de apoio diário para pessoas com limitações funcionais ou perda de autonomia”, defende a Lusíadas Saúde, em comunicado divulgado esta terça-feira.

Trata-se de uma divisão paralela ao serviço Lusíadas em Casa, onde se inserem os cuidados paliativos, por exemplo. O foco é melhorar a experiência do cliente além-hospital a partir das 16 unidades de saúde que tem no país.

“O setor da saúde atravessa uma profunda transformação provocada pelo envelhecimento da população, aumento da prevalência de doenças crónicas e crescente exigência dos clientes. Na Lusíadas Saúde estamos a expandir a nossa atuação para cuidados domiciliários com o objetivo de garantir uma resposta, cada vez mais completa, a todas as necessidades das pessoas, desde a prevenção, ao diagnóstico, tratamento, reabilitação, hospitalização domiciliária, e reintegração”, explicou o CEO da Lusíadas Saúde, Vasco Antunes Pereira.

Esta é a segunda aquisição da Lusíadas Saúde este ano, após ter comprado a clínica dentária MD Clínica também em Lisboa.

Segundo a cofundadora e CEO da Ó Capital, a Hug Lusíadas Home Care nasce para “garantir que o cuidado não termina no hospital, acompanhando as pessoas em casa ao longo de diferentes momentos da vida, desde os cuidados pós-operatórios e pós-parto, com uma oferta integrada de cuidados domiciliários, serviços clínicos como a enfermagem e ajudas técnicas”.

“Com a escala e a excelência clínica da Lusíadas Saúde, conseguimos levar este modelo estruturado e diferenciado a todo o país, de forma consistente e centrada nas pessoas”, afirma Sara do Ó.

No ano passado, a Cuidado Maior teve um volume de negócios de 1,2 milhões de euros, o que representou uma subida de 18%, em termos homólogos, de acordo com os dados consultados pelo ECO. A assessoria desta transação, que está concluída, esteve a cargo das sociedades de advogados Vieira de Almeida (VdA) e EC Legal e das consultoras PwC e DFK.