Mota-Engil negoceia compra de empresa de mineração no Brasil

A construtora portuguesa Mota-Engil está a negociar a aquisição da Bahia Mineração (Bamin), uma empresa de mineração brasileira, atualmente detida pelo grupo Eurasian Resources (ERG), avança o Bnamericas. A empresa detém a exploração de uma mina de ferro e é atualmente responsável por um projeto integrado, que envolve a construção de um troço de ferrovia e o projeto Porto Sul, na Bahia. Projetos que precisam de cerca de cinco mil milhões de dólares para serem concluídos, diz o site.

Segundo a mesma notícia, que cita duas fontes próximas das negociações, o grupo português, que tem vários projetos de infraestruturas no Brasil, está em conversações avançadas para a aquisição da empresa brasileira com a Eurasian Resources Group (ERG), que tem acionistas do Cazaquistão e tem enfrentado dificuldades para garantir os recursos necessários para avançar com os projetos, procurando vender o ativo.

Um consórcio formado por Vale, Cedro Mineração e BNDES chegaram a demonstrar interesse no projeto, mas a Vale mostrou-se reticente em avançar com o negócio devido ao elevado volume de investimentos necessários para concluir os ativos de infraestrutura.

Caso a Mota-Engil consiga realizar a operação, a empresa portuguesa consegue entrar no setor da mineração brasileiro. Contudo, segundo adiantou uma fonte à BNamericas, a prioridade da Mota-Engil será desbloquear o troço ferroviário e o porto, “sendo a mina de ferro a cereja do bolo nessa negociação”.

A Mota-Engil tem fechado importantes negócios no setor de infraestruturas no Brasil. No início de setembro ganhou o concurso para a construção do primeiro túnel imerso do Brasil, que vai ligar as cidades de Santos e Guarujá, em São Paulo, e cujo contrato vai ser assinado em fevereiro.