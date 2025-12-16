Mota-Engil negoceia compra de empresa de mineração no Brasil
A Bahia Mineração detém a exploração de uma mina de ferro, assim como ferrovia e um porto. Projeto integrado precisa de cerca de cinco mil milhões de euros para ser concluído.
A construtora portuguesa Mota-Engil está a negociar a aquisição da Bahia Mineração (Bamin), uma empresa de mineração brasileira, atualmente detida pelo grupo Eurasian Resources (ERG), avança o Bnamericas. A empresa detém a exploração de uma mina de ferro e é atualmente responsável por um projeto integrado, que envolve a construção de um troço de ferrovia e o projeto Porto Sul, na Bahia. Projetos que precisam de cerca de cinco mil milhões de dólares para serem concluídos, diz o site.
Segundo a mesma notícia, que cita duas fontes próximas das negociações, o grupo português, que tem vários projetos de infraestruturas no Brasil, está em conversações avançadas para a aquisição da empresa brasileira com a Eurasian Resources Group (ERG), que tem acionistas do Cazaquistão e tem enfrentado dificuldades para garantir os recursos necessários para avançar com os projetos, procurando vender o ativo.
Um consórcio formado por Vale, Cedro Mineração e BNDES chegaram a demonstrar interesse no projeto, mas a Vale mostrou-se reticente em avançar com o negócio devido ao elevado volume de investimentos necessários para concluir os ativos de infraestrutura.
Caso a Mota-Engil consiga realizar a operação, a empresa portuguesa consegue entrar no setor da mineração brasileiro. Contudo, segundo adiantou uma fonte à BNamericas, a prioridade da Mota-Engil será desbloquear o troço ferroviário e o porto, “sendo a mina de ferro a cereja do bolo nessa negociação”.
A Mota-Engil tem fechado importantes negócios no setor de infraestruturas no Brasil. No início de setembro ganhou o concurso para a construção do primeiro túnel imerso do Brasil, que vai ligar as cidades de Santos e Guarujá, em São Paulo, e cujo contrato vai ser assinado em fevereiro.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Mota-Engil negoceia compra de empresa de mineração no Brasil
{{ noCommentsLabel }}