Negociações de paz empurram petróleo para menos de 60 dólares

O valor do petróleo baixou esta terça-feira para menos de 60 dólares por barril devido aos progressos nas negociações de paz para pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia e às perspetivas de excedente do ‘ouro negro’. O Brent, que serve de referência para a Europa, registou mínimos de maio, o que penalizou as energéticas em bolsa.

Em Londres, os futuros do Brent caíram 2,71% para 58,92 dólares por barril. Mais expressiva ainda está a queda do outro lado do Atlântico, onde os futuros do crude WTI (West Texas Intermediate) desvalorizaram 2,73% para 55,27 dólares. Trata-se do nível mais baixo desde o início de 2021.

Em causa está o facto de o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ter mencionado “progressos” nas negociações com os Estados Unidos para acabar com o conflito no leste europeu. “Estamos hoje mais perto do que nunca” de um acordo, corroborou o presidente norte-americano, Donald Trump. Os Estados Unidos terão oferecido garantias de segurança semelhantes às da NATO para Kiev, segundo a agência Reuters. Por outro lado, a Rússia diz que não está disposta a fazer concessões territoriais.

Importa mencionar que a queda dos preços do petróleo acontece no mesmo dia em que foram divulgados dados do emprego norte-americano que podem sinalizar uma desaceleração da economia. Os Estados Unidos totalizaram 64 mil vagas de trabalho em novembro, mas a taxa de desemprego atingiu o patamar mais elevado em quatro anos: 4,6%.

Tal como indicaram os analistas do Bankinter, este foi um regresso aos dados oficiais nos Estados Unidos, após praticamente dois meses “às escuras” devido ao shutdown. “Uma criação de emprego não agrícola de mais 50 mil em novembro (versus os mais 119 mil em setembro) e uma taxa de desemprego que aumente até 4,5% confirmarão o arrefecimento do mercado laboral americano, que já refletiram recentemente os dados privados”, assinalam, em research.

Como explica o trader do BCP Ramiro Loureiro, o setor energético foi o mais castigado nesta “terça-feira morna” nos mercados financeiros, porque o “barril de petróleo recua abaixo dos 60 dólares por barril em Londres e negoceia próximo dos 55 dólares em Nova Iorque”. O analista destaca ainda que o dia fica marcado pela sinalização de que a atividade global na zona euro e nos Estados Unidos “perdeu tração em dezembro”, embora os investidores estejam cautelosos, por faltarem apenas dois dias para ser divulgada a decisão de política monetária do BCE.

Na bolsa de Lisboa, a Galp Energia foi uma das cotadas a cair neste contexto de desvalorização do petróleo. Os títulos da petrolífera recuaram 1,40% para 14,10 euros por ação no fecho do PSI.

Em relação ao próximo ano, os analistas do Barclays antecipam que o Brent alcance uma média de 65 dólares por barril em 2026 por causa de um excedente esperado de 1,9 milhões de barris por dia.