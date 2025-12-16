Novos dados comprovam o benefício sustentado do Kisqali no cancro da mama avançado e a redução do risco de recidiva na doença precoce

No cancro da mama metastático HR+/HER2-, uma em cada quatro pacientes tratadas com ribociclib em combinação com terapia endócrina permanecem livres de progressão após quatro anos, de acordo com uma análise combinada dos estudos MONALEESA.

Os resultados mostram que o benefício na sobrevivência livre de progressão se mantém de forma consistente, independentemente da idade, do índice de massa corporal ou do estado menopáusico, mesmo em pacientes com fatores prognósticos desfavoráveis, como comprometimento hepático ou múltiplas localizações metastáticas.

Além disso, a Novartis apresentou dados de cinco anos do NATALEE que reforçam a redução da recidiva à distância no cancro da mama precoce. Os resultados foram consistentes tanto em pacientes com doença com comprometimento linfonodal positivo quanto naquelas com doença linfonodal negativa, o que reforça o ribociclib em combinação com um IANE como uma opção terapêutica para ajudar a reduzir o risco de recidiva na população mais ampla de pacientes com cancro da mama precoce HR+/HER2-.

Espanha é o segundo país com maior participação no estudo NATALEE, atrás apenas dos Estados Unidos. Sob a coordenação do Grupo GEICAM de Investigação em Cancro da Mama, 47 hospitais de 12 comunidades autónomas contribuíram para o estudo, com 761 pacientes incluídos, cerca de 15% do total.

O Dr. Rafael López, presidente da Associação Espanhola de Investigação sobre o Cancro (ASEICA), chefe do Serviço de Oncologia do Hospital Clínico de Santiago e investigador do estudo, explica que «o cancro da mama HR+/HER2- é o mais comum nas mulheres, aproximadamente 70%, e, nos casos de alto risco, continua a existir uma probabilidade significativa de recidiva, que pode chegar a 30% (1 em cada 3 mulheres). O estudo internacional NATALEE demonstrou uma redução do risco de recidiva invasiva em 28% aos cinco anos. Além disso, diminui o risco de recidiva à distância em 30%, ajudando a evitar a progressão para doença metastática. O tratamento também se destaca pela sua boa tolerância e por permitir ajustes de dose sem perder eficácia, o que facilita a adesão e a qualidade de vida.

O Dr. Antonio Llombart Cussac, chefe do Serviço de Oncologia Médica do Hospital Arnau de Vilanova, em Valência, e investigador do estudo, salientou que «no cancro da mama em fase inicial, um dos maiores desafios é o risco persistente de recidiva e a possibilidade de a doença reaparecer numa fase avançada, quando já não é curável. Estes resultados apoiam um avanço importante no tratamento em fases iniciais, com o potencial de melhorar o prognóstico de um maior número de pacientes».