Orçamento da Câmara do Porto aprovado com voto de vereador eleito pelo PS

“Se por acaso nós não tivéssemos uma maioria neste Executivo, o que teria acontecido hoje é que a Câmara estaria paralisada, bloqueada por uma atitude profundamente irresponsável de alguém que ainda não percebeu certamente o que aconteceu nas últimas eleições.” Foi desta forma que o presidente do município do Porto, Pedro Duarte, reagiu aos cinco votos contra do PS e um do vereador do Chega ao orçamento de 491,3 milhões de euros inscritos para 2026.

O orçamento só foi aprovado porque o Executivo assegurou a maioria quando, logo após as eleições autárquicas, entregou a pasta da Cultura ao independente Jorge Sobrado, vereador eleito pelo PS. O documento obteve sete votos a favor, e seis contra, dos vereadores do PS e do Chega.

À margem da reunião do Executivo, Pedro Duarte não poupou críticas à decisão da oposição: “Estamos perante uma oposição, uma coligação entre o Chega e o Partido Socialista [PS], que se confundem no radicalismo, na forma irresponsável como estão a encarar o seu posicionamento na Câmara Municipal do Porto”.

As críticas foram subindo de tom: “Só interpreto como sendo uma zanga, uma espécie de ato vingativo com a cidade, porque não lhe deu o resultado que eles estavam à espera. Compreendo que nem toda a gente saiba perder eleições. Não está ao alcance de todos”. Pedro Duarte espera, contudo, que “a oposição ultrapasse o trauma eleitoral rapidamente”.

Indignado com a decisão do PS e do Chega, o social-democrata, que venceu as eleições de 12 de outubro pela coligação PSD/CDS/IL, não poupou nas palavras: “Esta coligação — eu diria irresponsável e radicalizada — deve pôr a mão na consciência e pensar bem naquilo que tem sido a sua atitude, porque a cidade precisa do contributo de todos”.

Pedro Duarte assegurou que o Executivo está aberto a acolher contributos da oposição, ainda que não os tenha recebido da parte do PS “no prazo legal adequado”. Os contributos da vereação socialista chegaram durante o debate do orçamento municipal para 2026, nesta terça-feira. Apresentaram dez propostas de alteração, nomeadamente o lançamento do concurso público para a construção de habitação acessível no Monte Pedral e no Monte da Bela, e a renegociação do contrato de concessão do estacionamento à superfície.

Perante as propostas do PS, Pedro Duarte não teve outra reação senão solicitar que, em 2026, sejam apresentadas com mais antecedência, uma vez que “algumas carecem de concretização orçamental”.

Durante a reunião de Câmara, o autarca social-democrata explicou aos presentes que aproveitou parte do trabalho feito pelo anterior Executivo, liderado pelo independente Rui Moreira, tendo introduzido algumas das suas promessas eleitorais, como é o caso do programa Porto Feliz 2.0 (reintegração de toxicodependentes e de sem-abrigo).

Os reparos a este projeto não se fizeram esperar da parte da oposição. O socialista Manuel Pizarro, cabeça de lista do PS nas eleições de 12 de outubro, apontou logo que é a “continuação do que já está em curso”, apenas com um novo nome. Também o vereador do Chega, Miguel Corte-Real, considerou que “a verba para esse projeto não é mais do que manter a atividade que já existia”, justificando que votou contra o orçamento por só ter tido “24 horas úteis” para analisar o documento, e por este ser de continuidade, e não trazer “nada de transformador”.

O vereador do Chega censurou, por isso, Pedro Duarte, por este assegurar que o orçamento representa um “novo ciclo político” e uma “era de transformação”.

A grande ação deste executivo vai-se sentir de forma mais intensa na primeira alteração orçamental no primeiro trimestre de 2026. Pedro Duarte Vice-presidente da Câmara Municipal do Porto

Com um total de 491,3 milhões de euros inscritos no orçamento para 2026, o município portuense tem mais 41,3 milhões de euros (9,2%) para gastar face a 2025. Habitação (48,9 milhões de euros), ambiente (45,5 milhões de euros), e mobilidade e transportes (36,6 milhões de euros) são as áreas de maior dotação financeira do documento que foi aprovado por maioria.

Pedro Duarte aponta a área da segurança e vigilância como “prioridade máxima”, merecendo uma dotação de 11,5 milhões de euros.

O município vai ainda manter a taxa de IMI em 0,324%, com uma redução de 15% para a habitação própria e permanente, além de baixar a participação variável no IRS para 2,5%, medida já aprovada pelo Executivo.