Portugal é “paciente” e mantém EUA como prioridade, diz Rangel
Portugal "é um país atlântico e atlantista", diz Paulo Rangel, antes de afirmar que não vai "mudar o rumo" perante a nova estratégia de segurança norte-americana, crítica da Europa.
Os Estados Unidos são uma prioridade para Portugal e os portugueses “são pacientes e não vão mudar o rumo” perante a nova estratégia de segurança norte-americana, crítica quanto à Europa, afirmou esta terça-feira no parlamento o ministro dos Negócios Estrangeiros.
“Os Estados Unidos são uma prioridade. Somos muito prudentes, mas sabemos exatamente o lado em que devemos estar: defender a NATO e a relação preferencial com os Estados Unidos”, afirmou Paulo Rangel, durante uma audição na comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Portugal, sublinhou, “é um país atlântico e atlantista”.
“Temos de manter a relação privilegiada com os Estados Unidos. Não tem a ver com o regime de turno”, comentou o ministro, referindo que “há muitas vezes espuma dos dias” e a administração do Presidente Donald Trump “tem mostrado alguma oscilação na sua definição geopolítica”, o que considerou “naturalíssimo” e que “sempre aconteceu nas administrações norte-americanas”. Para Portugal, insistiu, “é uma relação de longo curso e de longo tempo”.
“Há que aprender algo com a civilização chinesa, a paciência. Os portugueses são pacientes e não vão alterar o seu rumo de acordo com um ou outro documento que aflore agora”, comentou Rangel, respondendo a perguntas dos deputados.
A nova estratégia de segurança dos Estados Unidos, conhecida no início do mês, afirma que as instituições europeias minam “a liberdade política e a soberania” e critica as políticas migratórias, a “censura à liberdade de expressão e a repressão da oposição política, o colapso das taxas de natalidade e a perda das identidades nacionais e da autoconfiança” na Europa.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Portugal é “paciente” e mantém EUA como prioridade, diz Rangel
{{ noCommentsLabel }}