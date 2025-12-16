Portugueses estão acima da média da União Europeia na adoção de ferramentas de IA

Os portugueses adotaram mais ferramentas de inteligência artificial generativa em 2025 do que a média da União Europeia (UE). O Instituto Nacional de Estatística (INE) reportou que 38,7% da população em Portugal utiliza ferramentas de inteligência artificial (IA). Um valor superior à média europeia (32,7%), de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat.

A maioria das pessoas da União Europeia utilizou ferramentas de IA para fins pessoais (25,1%), enquanto 15,1% as usaram para trabalho e 9,4% para educação formal.

A adoção da inteligência artificial em Portugal por parte das pessoas com idade entre os 16 e os 74 anos supera a de países como Espanha (37,9%), França (37,5%) e Alemanha (32,3%). Já Itália surge na cauda da Europa, com apenas 19,9% da população a recorrer a este tipo de tecnologia.

Entre os países que lideram a adoção de ferramentas de inteligência artificial destacam-se a Noruega (56,3%), a Dinamarca (48,3%), a Suíça (47,0%), a Estónia (46,6%) e a Finlândia (46,3%).

No extremo oposto da tabela surgem a Turquia (17,2%) e a Roménia (17,8%), que apresentam os níveis mais baixos de adoção de ferramentas de inteligência artificial. Logo acima destes países encontra-se a Sérvia (18,6%), ainda com um nível reduzido de adoção de ferramentas de inteligência artificial.

Já nas empresas, a adoção de inteligência artificial em Portugal registou uma ligeira aceleração este ano, mas continua aquém da média europeia. Entre as empresas com mais de dez trabalhadores, 11,54% utilizam tecnologias de IA, enquanto a média da União Europeia se situa em 19,95%, segundo dados do Eurostat. A diferença de 8,41 pontos percentuais mostra que Portugal permanece entre os países com menor penetração de IA no tecido empresarial.

O crescimento da utilização de IA em Portugal foi de 2,91 pontos percentuais em 2025, superior ao ritmo do ano anterior, mas ainda mais lento do que noutros países europeus. Em contraste, na Dinamarca, a adoção empresarial ultrapassou os 42%, registando o maior aumento da União Europeia entre 2024 e 2025, de 14,45 pontos percentuais, evidenciando a grande divergência de ritmos na adoção de IA entre os países.