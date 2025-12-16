Ribau Esteves é candidato à presidência da CCDR Centro

O antigo presidente das Câmaras de Aveiro e Ílhavo, o social-democrata Ribau Esteves, é candidato à presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro, anunciou esta terça-feira o próprio.

“Sou candidato com o apoio oficial do PSD e do PS, no âmbito de um compromisso que aceitei e assumi”, afirmou Ribau Esteves, numa informação enviada à agência Lusa, agradecendo a confiança do presidente do PSD, Luís Montenegro, e do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro.

Ribau Esteves adiantou que assume esta candidatura, “visando um empenhado exercício da função de presidente” da CCDR do Centro, “com energia, proximidade e trabalho de equipa com entidades públicas e privadas, com o Governo do país e dos municípios da Região Centro”. Assegurou ainda que vai lutar “pelo crescimento e desenvolvimento” deste território, assim como “pela sua afirmação política e por melhor qualidade de vida dos cidadãos”.

Referindo ter “uma vasta experiência autárquica, de gestão de fundos comunitários, de gestão de entidades e empresas privadas e públicas” de diversas áreas, o ex-autarca disse querer ser o 14.º presidente da CCDR do Centro, “cuidando de respeitar, valorizar e dar bom futuro ao trabalho” de todos os que serviram esta entidade do Estado “com uma nova e forte dinâmica, e numa lógica de unidade que a torne ainda mais realizadora e relevante”.

Licenciado em Engenharia Zootécnica, José Ribau Esteves nasceu em Luanda (Angola), em 1966, e aos oito anos veio para Portugal. O social-democrata tem tido na política a sua principal atividade, que já lhe vem dos tempos de estudante, enquanto membro da JSD. Foi vereador da Câmara de Ílhavo de 1990 a 1993, tendo assumido a presidência da autarquia no período de 1998 a 2013.

Em 2013, foi eleito presidente da Câmara de Aveiro, reeleito em 2017 e 2021. Ao nível regional, foi presidente da Associação de Municípios da Ria e da Junta da Grande Área Metropolitana de Aveiro, que mais tarde deu lugar à Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, de que foi presidente.

Em termos nacionais, ganhou maior visibilidade como vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), cargo que cessou no sábado. Foi também deputado na Assembleia da República durante cerca de um ano, em dois períodos (1992 e 1994), e, no plano partidário, integrou o conselho nacional do PSD e a comissão política nacional, tendo sido, igualmente, secretário-geral do PSD.

O presidente da CCDR é eleito por um colégio eleitoral composto pelos eleitos locais da área geográfica da respetiva da Comissão, neste caso 77 municípios: presidentes das câmaras e assembleias municipais, vereadores e deputados municipais, incluindo os presidentes das juntas de freguesia.

O sufrágio é individual e secreto, em urna, e cada eleitor dispõe de um voto, segundo o Decreto-Lei n.º 36/2023. As eleições estão previstas para o dia 12 de janeiro e, se for eleito, Ribau Esteves sucede a Isabel Damasceno na presidência da Comissão Diretiva da CCDR do Centro.

Isabel Damasceno, que foi presidente da Câmara de Leiria, iniciou funções em janeiro de 2020. No sábado, no congresso da ANMP, em Viana do Castelo, Ribau Esteves defendeu que a descentralização do poder local deve “estimular e pressionar” o Governo e Assembleia da República para descentralizar entidades do Estado.

“Este aprofundamento da descentralização e autonomia do poder local deve ser também um exemplo para o Estado, que estimule e pressione Governo e Assembleia da República para que outras unidades do Estado ganhem mais autonomia e ganhem com a descentralização de competências”, afirmou Ribau Esteves. A Lusa tentou contactar, sem sucesso, Ribau Esteves.