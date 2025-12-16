Seguros de caução: Great American quer entrar em Portugal

A seguradora Great American Insurance Group (GAIG) prepara-se para entrar em Portugal nos ramos dos seguros caução, através do seu escritório de Madrid, revelou Otto Hoedemaker, director de Desenvolvimento de Negócio para Espanha e Portugal, em entrevista à revista Actualidad Seguradora, editada pelo INESE.

“Nos últimos três anos, o negócio de caução mudou bastante com a entrada de novos operadores, mas continua a ser, sem dúvida, o mercado com maior potencial em Espanha. Este ano lançámos também a caução em Portugal, seguindo a mesma tendência que anteriormente observámos em Espanha”, disse.

Hoedemaker também a vontade da seguradora de trabalhar com mediadores de seguros do tipo MGA (Managing General Agent).

A Great American Insurance Group (GAIG) é uma companhia de seguros Não Vida, com sede nos Estados Unidos e atividade global, com prémios emitidos de cerca de 10 mil milhões de euros por ano. Opera na Europa e no Reino Unido através da sua divisão Great American Europe, baseada na Irlanda. Dispõe de licença para vinte países da União Europeia, entre estes Portugal, em regime de livre prestação de serviços (LPS).

Está presente em Espanha desde 2013, sobretudo em programas de seguros de ativos para bancos e empresas de leasing. Espanha é atualmente, em termos de prémios brutos subscritos, o segundo maior mercado entre os países da UE em que opera. É um mercado estratégico, no qual “vemos um elevado potencial de crescimento no futuro”, afirmou o dirigente da GAIG.

Em Espanha já cobre riscos através de programas de affinity, seguros de acidentes e doença, linhas financeiras como Responsabilidade Civil Profissional e D&O, caução e seguros de ativos para instituições financeiras, como bancos e empresas de leasing, com o objetivo de proteger ativos ao abrigo de contratos de locação.