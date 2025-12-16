Gestora de ativos do Banco Carregosa passa para as mãos dos administradores

A Carregosa Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo (SGOIC), até aqui detida maioritariamente pelo Banco Carregosa, iniciou uma nova fase ao tornar-se uma entidade independente, passando a atuar sob a denominação Legatum Gest, na sequência de um processo de Management Buyout (MBO), segundo um comunicado divulgado esta segunda-feira.

Com esta operação, a atual administração executiva da Carregosa SGOIC, liderada por José Miguel Marques, passa a deter a maioria do capital da sociedade gestora, reforçando a sua autonomia e a sua capacidade de desenvolvimento.

Esta alteração na estrutura acionista representa uma mudança significativa para a gestora que, até ao final de 2024, registava 350 milhões de euros de ativos sob gestão distribuídos por 15 organismos de investimento alternativo imobiliário, com destaque para o fundo imobiliário fechado Retail Properties, que no final do ano passado detinha 63 imóveis e um ativo líquido de quase 50 milhões de euros.

Segundo o relatório e contas de 2024 da sociedade, a Carregosa SGOIC detinha um capital social de 600 mil euros no final do ano passado subscrito em 96% pelo Banco Carregosa e os restantes 4% repartidos equitativamente pelos membros do conselho de administração José Sousa Lopes e José Alves Coelho, com 1.200 ações cada um.

Com o MBO, esta estrutura altera-se substancialmente, passando a gestão executiva a deter a posição maioritária. Os acionistas de referência do Banco Carregosa, que impulsionaram a criação da sociedade gestora há cinco anos, permanecem no capital social com uma posição reforçada, garantindo a continuidade e a ligação à sua origem.

“A independência da nossa sociedade representa um passo natural no percurso iniciado há quase cinco anos”, afirma José Miguel Marques em comunicado, notando ainda “a nova estrutura acionista, na qual a atual gestão passa a deter uma posição maioritária e assume convictamente a identidade Legatum Gest, abre horizontes promissores, permitindo aproveitar novas oportunidades de crescimento e diversificação, sempre com o foco na criação de valor e de legados para os nossos clientes e investidores”.

Fundada em dezembro de 2020, a Carregosa SGOIC registou um crescimento médio anualizado de 48,5% por ano de ativos sob gestão desde 2021, ultrapassando atualmente os 350 milhões de euros, que compara com os 72,9 milhões de euros geridos em 2021. No final de 2024, a sociedade tinha sob gestão cinco fundos de investimento imobiliário fechados e sete sociedades de investimento coletivo, mais duas do que em igual período do ano anterior, totalizando cerca de 267 milhões de euros de ativos sob gestão a 31 de dezembro de 2024.

O último relatório e contas da Carregosa SGOIC revela ainda que a empresa fechou 2024 com um resultado líquido positivo de pouco mais de 77 mil euros, mais de 50% face aos resultados de 2023, e o produto da atividade cresceu 17%, atingindo mais de 830 mil euros, com os rendimentos de serviços e comissões a totalizarem cerca de 791 mil euros, um aumento de 11,8% face ao ano anterior.​

A nova etapa na empresa no seguimento do MBO fica igualmente marcada pela adoção da marca Legatum Gest. Inspirada na raiz latina “legatum” (legado), a nova identidade corporativa expressa a missão da sociedade em preservar e, sobretudo, reforçar os valores que sempre a caracterizaram — tradição, confiança, fiabilidade e segurança — legados colocados ao serviço dos clientes e investidores.

“Num setor em que a confiança é um elemento essencial, a ligação ao Banco Carregosa foi determinante na fase inicial, conferindo credibilidade e facilitando o acesso ao mercado”, reconhece José Miguel Marques, sublinhando ainda que “a independência agora alcançada permite à sociedade alargar a sua ambição, consolidar a reputação construída e aprofundar relações com novos parceiros, acelerando a sua expansão no mercado da gestão de ativos, sem perda das credenciais que sustentam o reconhecimento de que já beneficia”.