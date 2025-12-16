Telles assessora projeto Roteiro Naval Carbono Zero

A sociedade de advogados Telles assessorou o consórcio composto pela Confederação Empresarial do Alto Minho (Ceval) e pelo Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar, uma organização sem fins lucrativos líder no desenvolvimento sustentável no norte de Portugal, na implementação do projeto Roteiro Naval Zero Carbono (RNCZ), financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“A iniciativa visa estabelecer caminhos de descarbonização para o setor da Indústria Naval, apoiados por diagnósticos setoriais, modelos de energias renováveis, benchmarking ESG, modelação de emissões e estudos técnicos, jurídicos e financeiros. Envolve também uma consulta estruturada com as partes interessadas da indústria para definir metas para 2025-2050″, refere o escritório em comunicado.

A Telles deu apoio em todo o processo de construção do roteiro, incluindo aconselhamento contratual sobre questões diversas questões, como as relacionadas com energia, documentos estratégicos ESG e regulatórios e a elaboração de todos os quadros contratuais necessários para a execução do projeto.

A equipa da firma foi liderada pela sócia e coordenadora das áreas de Ambiente & Alterações Climáticas e Energia & Recursos Naturais Ivone Rocha e contou com o apoio do associado Pedro Lousa Cabral.

O projeto “Roteiro Naval Carbono Zero – Apoio à elaboração de roteiros de descarbonização da indústria e capacitação” tem como objetivo principal contribuir para a descarbonização do setor naval, através do envolvimento das empresas, instituições do setor, bem como outras entidades relevantes, na construção de um Roteiro para a descarbonização das indústrias navais.