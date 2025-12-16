“Temos esperas médias de três horas e máximas de seis horas” no aeroporto de Lisboa, reconhece ministra

A ministra da Administração Interna reconheceu no Parlamento que a introdução do novo sistema de controlo de fronteiras no aeroporto “correu muito mal”.

“Temos esperas médias de três horas e máximas de seis horas”, afirmou Maria Lúcia Amaral, que está a ser ouvida esta terça-feira na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. A governante referiu que a situação no aeroporto de Lisboa “prejudica-nos reputacionalmente, prejudica-nos economicamente e prejudica a segurança do aeroporto”.

O aeroporto Humberto Delgado tem registado tempos de espera elevados no controlo de passaportes, que se agravaram com a entrada em funcionamento do Sistema de Entradas e Saídas (EES) do Espaço Schengen, a 12 de outubro, que substituiu os carimbos manuais nos passaportes por registos eletrónicos centralizados, que incluem dados biométricos (impressões digitais e fotografia facial).

Um problema reconhecido pelo Governo num despacho publicado no final outubro que cria uma equipa especial para gerir os fluxos de passageiros no controlo de fronteiras dos aeroportos de Lisboa e Faro.

As dificuldades persistem. Uma dificuldade técnica no sistema de controlo de fronteiras está a provocar “tempos de espera elevados” no aeroporto de Lisboa, que atingiram esta manhã três horas, segundo a PSP, que garante estar a trabalhar “na capacidade máxima”.

Maria Lúcia Amaral está a ser ouvida a requerimento do Chega, no âmbito da operacionalização da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, e a requerimento do PS, sobre as longas filas no controlo de fronteiras nos aeroportos portugueses, as medidas adotadas e os prazos previstos para a sua resolução. Este segundo, em conjunto com a Comissão de Economia e Coesão Territorial.

(notícia em atualização)