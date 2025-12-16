Transformação do IP3 em autoestrada vai ser aprovada nesta quarta-feira

O primeiro-ministro anunciou nesta terça-feira que o Conselho de Ministros de quarta-feira vai aprovar o futuro traçado do IP3, que liga Coimbra a Viseu, respeitando as ambições das comunidades intermunicipais da Região de Coimbra e Dão Lafões.

Segundo Luís Montenegro, que falava na cerimónia de inauguração do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) entre Coimbra e Serpins (Lousã), o Itinerário Complementar (IP) 3 será duplicado em formato de autoestrada entre Souselas (Coimbra) e Penacova.

O governante acrescentou que será efetuada a ligação entre Souselas e a A13, cujas obras pararam há vários anos às portas de Coimbra, não esquecendo uma ligação que sirva Góis e Arganil, mais no interior do distrito de Coimbra.

Também nesta terça-feira, João Azevedo, presidente da Câmara de Viseu e da CIM Dão Lafões, anunciou a solução de traçado escolhida pelos, no seguimento das propostas apresentadas pelo Governo. “Com esta solução, a duplicação do IP3 ficará com duplicação total antes de 2034, ou seja, em 2030. […] É uma decisão por unanimidade, de grande responsabilidade, com sentido de Estado, na defesa da região, com o objetivo claro de que a obra seja feita o mais rapidamente possível, uma estrada pensada há imenso tempo e que não tem portagens”, afirmou.

A opção desta CIM “representa a execução de um traçado, definido desde 2018, apontando esse troço como prioridade para a duplicação em cerca de 87% de todo o traçado do IP3” entre Viseu e Coimbra, afirmou João Azevedo.

Já no caso da CIM da Região de Coimbra, defende-se que, além da requalificação em perfil de autoestrada, deverá haver uma ligação da A13 (que ficou por terminar no nó de Ceira, no concelho de Coimbra) ao IP3, junto à zona de Souselas. A entidade preconiza a requalificação em perfil de autoestrada na totalidade do traçado do IP3, numa deliberação tomada no conselho intermunicipal que decorreu na quinta-feira e que já foi enviada ao ministro das Infraestruturas e Habitação.

A CIMRC propõe ainda a construção da chamada variante de Penacova em perfil de autoestrada, incluindo uma via estruturante de ligação aos concelhos a sul do IP3 e que possa terminar em Góis.

Também a CIM de Viseu Dão Lafões se pronunciou nesta terça-feira sobre a requalificação do IP3, defendendo que a mesma possa estar concluída em 2030 e sem portagens.

Inteligação entre Metrobus e autoestrada

“A aproximação através do ‘metrobus’ (SMM) de todos os centros de contacto com esta rede é um eixo de aproximação e conexão com a rede rodoviária”, sublinhou o primeiro-ministro, que anunciou também para quarta-feira o lançamento do concurso da segunda fase da linha de alta velocidade, entre Oiã e Soure.

A operação do SMM entre Coimbra e Serpins (Lousã), com passagem por Miranda do Corvo, arrancou nesta terça-feira com serviço gratuito até final do mês.

O sistema funciona em autocarros elétricos (‘metrobus’) em via dedicada, dispondo de uma operação suburbana (entre os três concelhos) e uma operação urbana na cidade de Coimbra, com ligações à estação ferroviária de Coimbra-B e aos Hospitais da Universidade de Coimbra, que devem entrar em funcionamento ainda em 2026.

O Ministério das Infraestruturas e Habitação, gestor do projeto, estima que o SMM seja utilizado por 13 milhões de pessoas por ano, depois de um investimento de 220 milhões de euros, suportado pelo Orçamento do Estado e fundos comunitários.