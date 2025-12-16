Uría Menéndez tem dois novos sócios em Portugal

A Uría Menéndez nomeou cinco novos sócios, dois dos quais portugueses: Gonçalo Reino Pires e Tânia Luísa Faria. Para além disso, a firma de advogados nomeou ainda quatro novos counsel.

“Com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2026, estas nomeações reforçam o nosso compromisso com o desenvolvimento do talento interno e com um modelo de carreira sólido, baseado na excelência, na continuidade geracional e na preservação dos nossos valores, bem como no nosso rigor e qualidade jurídica”, refere a firma em comunicado.

Gonçalo Reino Pires é advogado no escritório de Lisboa, com uma vasta experiência na assessoria a clientes dos setores públicos e privados nas áreas do Urbanismo, do Ordenamento do Território e do Ambiente. Presta assessoria em todas as áreas do Direito do Urbanismo, nomeadamente ao nível de instrumentos de planeamento, de controlo administrativo de operações urbanísticas, de operações de reestruturação urbanística e fundiária, e de avaliação de impacte ambiental.

Também Tânia Luísa Faria é advogada no escritório de Lisboa, desenvolvendo a sua atividade em assuntos relacionados com o Direito da União Europeia e Direito da Concorrência, em particular, controlo de concentrações, cartéis, abuso de posição dominante e auxílios de Estado. A sua experiência profissional inclui ainda o setor financeiro, automóvel, telecomunicações e media, transporte aéreo, energia, distribuição retalhista e farmacêutico.

As restantes três nomeações de sócios recaíram sobre Jorge Azagra Malo, do escritório de Barcelona, Felipe Carbonell García, de Madrid, e Olatz Ortega Espilla, do escritório de Bilbau.

Por sua vez, os novos counsel são Joan Andreu Cortada e Mario Montes Santamaría, de Barcelona, e Miguel Moratinos López e Andrea Sandi Badiola, de Madrid.