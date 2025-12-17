5 coisas que vão marcar o dia

Depois de meses na gaveta, o Governo de Luís Montenegro leva a Conselho de Ministros o concurso para o segundo troço da alta velocidade, dando seguimento ao projeto. O dia será ainda marcado pela recompra de obrigações do Tesouro e pela audição do Tribunal de Contas no âmbito da apreciação da Conta Geral do Estado.

Governo aprova concurso para 2.º troço da alta velocidade

O Executivo vai aprovar, esta quarta-feira, em Conselho de Ministros, o concurso público para a segunda fase da linha de alta velocidade, entre Oiã a Soure, depois de uma primeira tentativa falhada. “Amanhã [quarta-feira] vamos decidir uma outra matéria que está relacionada com a região de Coimbra. Vamos lançar o procedimento para a segunda fase da linha de alta velocidade entre Oiã e Soure”, disse Luís Montenegro, que discursava na cerimónia de inauguração do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), que serve Coimbra, Lousã e Miranda do Corvo com autocarros elétricos a circular em via dedicada. Este novo concurso surge depois de primeiro procedimento (lançado em julho de 2024) ter caído, com a única proposta a ser chumbada pelo júri, depois de propor o desvio da estação da linha de alta velocidade de Coimbra-B para Taveiro, fora da cidade.

IGCP recompra de dívida com maturidade em 2026 e 2027

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, responsável pela gestão da dívida pública portuguesa, vai realizar uma operação de recompra de títulos de dívida que atingem a maturidade em 2026 e 2027. Em causa estão três linhas de Obrigações do Tesouro com um saldo vivo acumulado de 26,5 mil milhões de euros. Estas operações de recompra têm como objetivo aliviar o perfil de reembolsos nos próximos dois anos.

Eurostat divulga números finais de inflação em novembro

O gabinete de estatísticas europeu divulga os valores definitivos da inflação na Zona Euro em novembro. A estimativa rápida publicada no início de dezembro mostrava que o índice de preços no consumidor teria acelerado uma décima face a outubro, avançando para 2,2% em novembro. No final da semana passada, o Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou que a taxa de inflação homóloga foi de 2,2% em novembro, menos 0,1 pontos percentuais do que a verificada em outubro.

INE mostra poder de compra em 2024

O INE divulga as paridades de poder de compra em 2024. Este indicador permite comparar o poder de compra de Portugal face à média europeia. No ano anterior, o bem-estar das famílias em Portugal, medido pela despesa de consumo individual per capital (DCIpc), recuou, em 2023, 0,3 pontos percentuais (p.p.) para 85% da média da União Europeia (UE), face ao ano anterior. Em contrapartida, o Produto Interno Bruto per capita (PIBpc), expresso em paridades do poder de compra, avançou, no ano passado, para 80,5% da média da UE.

Audição do Tribunal de Contas sobre Conta Geral do Estado

Para esta quarta-feira está agendada uma audição do Tribunal de Contas, no âmbito da apreciação da Conta Geral do Estado 2024, assim como a audição do secretário de Estado Adjunto e do Orçamento. Recorde-se que, no passado mês de outubro, o Tribunal de Contas considerou que a Conta Geral do Estado de 2024 não estava em conformidade com a Lei de Enquadramento Orçamental, recusando assim a sua certificação. No mesmo parecer, a entidade liderada por Filipa Urbano Calvão justificava ainda a decisão de ‘chumbar’ o documento com reservas e omissões detetadas naquele que é um dos instrumentos mais importantes para avaliação das contas do Estado.