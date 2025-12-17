Alemanha prepara-se para aprovar compras de 50 mil milhões para defesa

O Parlamento alemão deverá aprovar esta quarta-feira um plano de compras para o setor de defesa de 50 mil milhões de euros. Roupa e equipamento de proteção para soldados, tanques e sistemas de satélite estão na lista de compras alemã.

O push alemão para reforçar as suas capacidades de defesa surge num momento em que várias autoridades alemãs acreditam que um ataque russo à NATO poderá acontecer em 2029. Segundo Christian Mölling, diretor do think tank Edina, o mantra do procurement do governo alemão é “conseguir o que for possível até 2029”, noticia o Financial Times (conteúdo em inglês/acesso reservado).

No pacote de 50 mil milhões estão incluídos 21 mil milhões de euros para compra de roupa e equipamento de proteção para os soldados, mas também 4 mil milhões para equipamento de combate para infantaria, como tanques Puma, e 2 mil milhões para sistemas satélite, para impulsionar as capacidades europeias de reconhecimento na fronteira Leste da NATO, elenca o jornal.

A Alemanha planeia investir 650 mil milhões de dólares em defesa entre 2025 e 2030, o dobro do orçamento dos últimos cinco anos.