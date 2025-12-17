Apesar dos preços, bilhetes para ver Portugal no Mundial já esgotaram

Nem os preços elevados afastaram os adeptos da seleção nacional do Mundial do próximo ano. Os bilhetes disponibilizados à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para os três jogos da fase de grupos já se encontram esgotados, confirmou fonte próxima da FPF esta quarta-feira, em resposta ao ECO.

No entanto, importa sublinhar que os adeptos que efetuaram o registo na plataforma Portugal+ e submeteram a candidatura para a fase de grupos ainda não têm o bilhete garantido, uma vez que o número de pedidos supera a capacidade disponível nos estádios onde Portugal irá disputar esta fase da competição. Só em fevereiro serão sorteados os destinatários dos bilhetes, que poderão então proceder ao respetivo pagamento.

A FPF teve acesso a apenas 8% da lotação de cada estádio, à semelhança das restantes federações presentes no Mundial, o que significa que apenas 16% dos bilhetes foram colocados à venda nesta fase inicial, via federações. Os restantes ingressos são geridos pela FIFA: alguns já estão à venda em plataformas online, enquanto outros deverão ser disponibilizados mais tarde, quer em novas fases de venda, quer através da distribuição a parceiros.

Os ingressos, que foram postos à venda a 11 de dezembro na plataforma da FPF e permitem aos adeptos assistir à seleção lusa, têm um preço definido de 700 dólares (cerca de 597 euros, Categoria 1), 500 dólares (cerca de 426 euros, Categoria 2) e 265 dólares (cerca de 226 euros, Categoria 3).

FIFA anuncia bilhete com custo acessível

Liderada pelo suíço Gianni Infantino, a organização que gere o futebol a nível mundial anunciou, esta terça-feira, a criação de um bilhete mais acessível para os 104 jogos da competição, mas que certamente não será fácil de adquirir. Isto deve-se ao número muito limitado de ingressos disponíveis ao preço de 60 dólares (cerca de 51 euros).

A FIFA explicou que os ingressos da categoria “entry tier” correspondem apenas a 10% da anterior classe mais acessível destinada às federações das 48 seleções participantes. Para Portugal, isso significa que a Federação Portuguesa de Futebol terá à disposição apenas uma pequena fatia desses bilhetes, apesar da grande lotação dos estádios que vão acolher os jogos da seleção.

Contas feitas, os adeptos portugueses vão ter pouco mais de 800 bilhetes, para os três jogos, a um preço reduzido. O ECO apurou ainda que esta nova categoria de bilhetes será retirada aos 8% de ingressos disponibilizados a cada federação, afastando assim a possibilidade de um aumento da oferta.

A maior competição desportiva do mundo começa a 11 de junho, com o jogo inaugural entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, e será disputada no México, Estados Unidos e Canadá, com a final marcada para 19 de julho em New Jersey, EUA, no imponente MetLife Stadium, que tem capacidade para 82.500 espetadores.

A equipa das Quinas joga em Houston, no NRG Stadium, no dia 17 de junho, diante de um adversário ainda por definir, que será encontrado entre RD Congo, Jamaica ou Nova Caledónia. No dia 23 de junho, no mesmo estádio, a seleção portuguesa enfrenta o Uzbequistão. Os dois primeiros jogos estão agendados para as 18h, hora de Lisboa. O terceiro e último jogo da fase de grupos será no Hard Rock Stadium em Miami, com a Colômbia, a 27 de junho, às 00h30.

As categorias de preço para a final do Mundial, segundo a BBC, vão desde os 1.740 até 6.740 euros, refletindo a escala de preços para os diferentes setores do estádio. Cada seleção receberá, no mínimo, 10 milhões de dólares (cerca de 8,5 milhões de euros) por participar na competição. O vencedor do Mundial de 2026 irá receber aproximadamente 50 milhões de dólares (cerca de 43 milhões de euros), o que se traduz num aumento em relação ao valor recebido pela última seleção campeã. Em 2022, a vencedora Argentina, liderada por Lionel Messi, recebeu 38 milhões de euros, enquanto a França recebeu 32 milhões de euros em 2018.