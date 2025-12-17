Britânicos voltam ao Erasmus em 2027 e querem participar no mercado elétrico europeu
Bruxelas e Londres concluíram também as "conversações exploratórias" sobre a participação do Reino Unido no mercado interno da eletricidade da UE, cujos detalhes serão conhecidos nos próximos dias.
O Reino Unido acordou com a União Europeia (UE) o regresso ao programa europeu de intercâmbio de estudantes e profissionais Erasmus em 2027, pretendendo também participar no mercado elétrico europeu, anunciou esta quarta-feira a presidente da Comissão Europeia.
“Hoje, damos mais um passo na nossa renovada parceria estratégica entre a UE e o Reino Unido. Concluímos as negociações para a associação do Reino Unido ao programa Erasmus+ em 2027“, disse Ursula von der Leyen, numa publicação na rede social X.
Tweet from @vonderleyen
De acordo com von der Leyen, “trazer de volta o Erasmus+ para os jovens” significa “abrir a porta a novas experiências partilhadas e amizades duradouras”.
Ao mesmo tempo, Bruxelas e Londres concluíram “as conversações exploratórias sobre a participação do Reino Unido no mercado interno da eletricidade da UE”. “Juntos, estamos empenhados em continuar a cumprir a nossa agenda comum a tempo da nossa próxima cimeira UE-Reino Unido”, adiantou Ursula von der Leyen.
Numa declaração conjunta, o comissário europeu do Comércio e Segurança Económica, Maros Sefcovic, e o tesoureiro geral e ministro do Gabinete do Governo britânico, Nick Thomas-Symonds, indicam “aguardar com expectativa que estas oportunidades se concretizem”, nomeadamente no que toca ao Erasmus.
“Congratulam-se com o facto de os termos específicos desta associação, incluindo os termos financeiros mutuamente acordados, representarem um equilíbrio justo entre as contribuições do Reino Unido e os benefícios que o programa oferece e abrirem caminho à participação do Reino Unido no programa em 2027”, é referido.
A declaração conjunta menciona ainda o fim das “conversações exploratórias sobre a participação do Reino Unido no mercado interno de eletricidade da União Europeia, cujos detalhes serão apresentados em cartas a serem publicadas nos próximos dias“.
“A Comissão Europeia e o Reino Unido irão agora trabalhar no sentido de negociar a participação do Reino Unido no mercado interno de eletricidade da União Europeia e definir o quadro necessário para essa participação”, adianta a declaração conjunta.
Tweet from @MarosSefcovic
A saída do Reino Unido da União Europeia, formalizada com o Brexit em 2020, marcou uma mudança profunda nas relações políticas e económicas entre ambas as partes, pondo fim a décadas de integração no mercado único e nas instituições europeias.
Apesar da separação, Londres e Bruxelas mantêm hoje acordos de cooperação em várias áreas de interesse comum, como a segurança, a investigação científica, a política externa, as alterações climáticas e a gestão de crises internacionais.
