Compra do Grupo Hospitalar das Beiras pela Luz Saúde não se vai realizar

A Luz Saúde e o C2 MedCapital já não vão avançar com a compra do Grupo Hospitalar das Beiras (GHB), pelo que a Autoridade da Concorrência (AdC) determinou a extinção do procedimento na operação de concentração.

O conselho de administração da AdC “declara extinto o procedimento correspondente à análise da operação” que diz respeito à aquisição pela Luz Saúde e pelo C2 Capital Partners (que gere o C2 MedCapital) do GHB, “no pressuposto de que a operação de concentração notificada não se realizará”, lê-se no aviso publicado hoje na página da Concorrência.

Segundo a ficha de processo, a Luz Saúde e o C2 MedCapital, fundo de capital de risco fechado, notificaram a AdC da compra do controlo conjunto sobre o Grupo Hospitalar das Beiras em 5 de agosto.

O GHB detém as sociedades Imosaúde das Beiras, Imosaúde das Beiras II e o Hospital Privado da Covilhã. A Imosaúde I é dona do imóvel onde vai funcionar o Hospital Privado das Beiras, na Covilhã, que se encontra em remodelação.

Por sua vez, a Luz Saúde conta com 32 unidades em Portugal continental e na Madeira.

O C2 MedCapital é um fundo de capital de risco, gerido pela C2 Capital Partners, que tem por objeto principal a gestão de fundos de capital de risco, fundos de investimento alternativos especializados e outros fundos.

Esta operação foi retirada pela notificante, pelo que a AdC fechou o processo, que teve articulação com a Entidade Reguladora da Saúde.