Capital Verde

Consumo mundial de carvão atinge novo máximo este ano

  • Lusa
  • 15:39

A procura global de carvão em 2025 deverá aumentar ligeiramente, cerca de 0,5%, em comparação com 2024, que já foi um ano recorde.

O consumo global de carvão deverá atingir este ano um novo máximo histórico, em parte devido às políticas da administração Donald Trump, mas deverá começar a diminuir até 2030, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE). Segundo o relatório anual da AIE a descida será impulsionada pelo crescimento de fontes alternativas de eletricidade.

Os dados indicam que a procura global de carvão em 2025 deverá aumentar ligeiramente, cerca de 0,5%, em comparação com 2024, que já foi um ano recorde, atingindo 8,85 mil milhões de toneladas, indica o documento publicado esta quarta-feira sobre o carvão, o maior contribuinte para as emissões de dióxido de carbono (CO2) causadas pela atividade humana.

Após o pico do ano passado, 2025 está a caminho de um “novo máximo histórico” no consumo de carvão, afirmou Keisuke Sadamori, diretor de mercados de energia da AIE, numa conferência de imprensa. O ano de 2025 anuncia-se também como o segundo ano mais quente de que há registo, empatado com 2023 e atrás de 2024, de acordo com o observatório europeu Copernicus.

A AIE explica que a procura global de carvão “estabilizou”, o que significa que tende a manter-se estável e até 2030 deverá diminuir ligeiramente para o nível de 2023.

O aumento da capacidade de energia renovável, a expansão regular da energia nuclear e o aumento do gás natural liquefeito devem fazer com que a produção de eletricidade a partir do carvão, que representa dois terços do consumo total de carvão, diminua a partir de 2026, indica a AIE.

A nível mundial, a participação do carvão na produção de eletricidade continua a diminuir: “Em 2013, era de 41%, e em 2025 esperamos que seja de cerca de 34%, o nível mais baixo da história estatística da AIE”, observou Keisuke Sadamori.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Consumo mundial de carvão atinge novo máximo este ano

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Chaminés da antiga central a carvão em Sines demolida na 5ª

Lusa,

“As chaminés serão derrubadas de forma controlada dentro do perímetro da central, com recurso a explosivos, método escolhido por ser o mais seguro e eficiente”, segundo a EDP.