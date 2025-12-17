Continente, Galp e Nos lançam programa de descontos para famílias. Saiba como vai funcionar

Três marcas unem-se em torno do Combina, um programa que promete descontos em Cartão Continente que podem superar os 600 euros por ano.

Continente, Galp e Nos uniram-se para lançar o Combina, um novo programa de descontos em cartão para famílias e consumidores que promete poupanças que podem superar os 600 euros por ano tanto nas compras do supermercado como nos combustíveis.

O Combina estará disponível a partir do dia 26 de dezembro. Para beneficiar do programa, os consumidores terão de ter Cartão Continente, onde estarão acumulados todos os descontos relativos às compras feitas no Continente ou nos postos de abastecimento da Galp, mas a adesão será possível através da app Mundo Galp ou da Nos.

José Fortunato, administrador da MC, explicou que não se trata de uma campanha sazonal, ou seja, os descontos são permanentes e acumuláveis com outras promoções. Podem ser utilizados em toda a rede do Cartão Continente, incluindo nos restaurantes da Ibersol, na Federação Portuguesa de Futebol ou na Disney Plus, por exemplo, ou simplesmente para abater na fatura da eletricidade da Galp ou nas compras no Continente.

“Os consumidores estão cada vez mais atento às formas de poupar, conhecem bem os mecanismos de poupança. O Cartão Continente é o maior ecossistema de descontos do país, são mais de 4,7 milhões de famílias que usufruem”, afirmou o administrador em conferência de imprensa.

“Queremos atingir meio milhão de clientes na primeira fase”, revelou o CO-CEO da Galp, João Marques da Silva, adiantando que tem a “esperança de gerar valor adicional” através não só dos postos de abastecimento, mas também das lojas de conveniência, que já representam 30% do valor do retalho da petrolífera.

Para a Nos, a adesão a esta parceria permitirá “reforçar muito” a proposta de valor da operadora e responder à entrada de novos operadores low-cost. “Não sou ingénuo. É uma resposta nossa a esta dinâmica. Um cliente Combina pode ter mais do que o valor da fatura de telecomunicações”, frisou.

Como funciona o programa?

Após a adesão ao programa, o consumidor terá de combinar os serviços que tem junto da Galp e Nos, com os descontos divididos em três níveis em função dos serviços combinados (Galp Casa e um pacote Nos). Quantos mais serviços combinados, maior será a poupança.

Por exemplo, o Combina 1, em que estão associados 1 serviço Galp casa ou pacote Nos, o consumidor usufruirá de um desconto de 2% no Continente e de uma poupança de 0,20 euros por litro em combustível da Galp.

Mas os descontos sobem para 10% no Continente e 0,30 euros por litro na Galp no Combina 3, em que devem estar associados três ou mais serviços.

Segundo anunciam, o programa permitirá descontos e poupanças que podem ser superiores a 600 euros por ano, estimativa calculada a partir do consumo médio anual de uma família em eletricidade Galp Casa ou igual à subscrição anual do pacote de telecomunicações Nos 4.

Mais parceiros?

O Cartão Continente está aberto a novos parceiros, sublinhou José Fortunato. “Pode acontecer um ou outro”, revelou o administrador do Continente. “Estamos sempre disponíveis, mas somos seletivos, tem de ser marcas relevantes para os portugueses. Preferimos ter menos parceiros, mas que sejam muito relevantes”, frisou.

Numa fase posterior, o Combina poderá avançar para um cartão único, mas João Marques da Silva considerou que ainda é cedo para pensar nisso.

Fortunato descartou ainda que o programa venha a levantar problemas junto da Autoridade da Concorrência. “Os três mercados são muito competitivos“, vaticinou o administrador.