Custos das empresas com salários sobem mais em Portugal do que na União Europeia

Os custos suportados pelas empresas com os salários por cada hora trabalhada aumentaram 4,7% em Portugal durante o terceiro trimestre deste ano, face ao registado há um ano. De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat, essa subida foi mais expressiva do que a média da União Europeia e também da Zona Euro.

“No terceiro trimestre de 2025, o custo do trabalho por hora aumentou 3,3% na Zona Euro e 3,7% na União Europeia, em comparação com o mesmo trimestre do ano passado”, informa o gabinete de estatística, num destaque publicado esta manhã.

O custo do trabalho é composto por duas componentes: os custos salariais e os custos não salariais. No que diz respeito ao primeiro desses indicadores, o terceiro trimestre foi sinónimo de um aumento de 3,0% na área da moeda única e de 3,5% no bloco comunitário. Já os outros custos subiram 4% na Zona Euro e 4,2% na União Europeia.

Olhando apenas para os encargos das empresas com os ordenados, entre julho e setembro, os maiores acréscimos homólogos foram registados na Bulgária (12,4%), Lituânia (9,7%), Croácia (9,1%) e Hungria (8,8%).

Já os menores reforços foram verificados em França (1,3%), na Eslovénia (1,6%) e em Espanha (2,0%). Malta foi, por outro lado, o único Estado-membro que registou um recuo homólogo dos custos salariais.

E Portugal? Por cá, os custos suportados pelas empresas com remunerações aumentaram 4,7% no terceiro trimestre, face ao mesmo período do ano passado.

Portugal ficou, assim, acima da média comunitária e da área da moeda única. E teve o 12.º maior aumento deste indicador, entre os Estados-membros, conforme mostra o gráfico acima.

Ainda assim, verificou-se uma desaceleração, já que no trimestre anterior os custos salariais tinham crescido 5,5%, em termos homólogos, mostram os dados divulgados esta manhã.

Também os custos não salariais subiram 4,7% em Portugal no terceiro trimestre, abrandando face ao aumento verificado nos três meses anteriores. Contas feitas, no total, os custos do trabalho por hora cresceram 4,7% em Portugal entre julho e setembro, face ao contabilizado há um ano.

(Notícia atualizada às 11h02)