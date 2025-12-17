Custos das empresas com salários sobem mais em Portugal do que na União Europeia
Custos salariais aumentaram 3% na Zona Euro e 3,5% na União Europeia no terceiro trimestre, face ao mesmo período do ano passado. Já em Portugal, a subida foi de 4,7%.
Os custos suportados pelas empresas com os salários por cada hora trabalhada aumentaram 4,7% em Portugal durante o terceiro trimestre deste ano, face ao registado há um ano. De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat, essa subida foi mais expressiva do que a média da União Europeia e também da Zona Euro.
“No terceiro trimestre de 2025, o custo do trabalho por hora aumentou 3,3% na Zona Euro e 3,7% na União Europeia, em comparação com o mesmo trimestre do ano passado”, informa o gabinete de estatística, num destaque publicado esta manhã.
O custo do trabalho é composto por duas componentes: os custos salariais e os custos não salariais. No que diz respeito ao primeiro desses indicadores, o terceiro trimestre foi sinónimo de um aumento de 3,0% na área da moeda única e de 3,5% no bloco comunitário. Já os outros custos subiram 4% na Zona Euro e 4,2% na União Europeia.
Olhando apenas para os encargos das empresas com os ordenados, entre julho e setembro, os maiores acréscimos homólogos foram registados na Bulgária (12,4%), Lituânia (9,7%), Croácia (9,1%) e Hungria (8,8%).
Já os menores reforços foram verificados em França (1,3%), na Eslovénia (1,6%) e em Espanha (2,0%). Malta foi, por outro lado, o único Estado-membro que registou um recuo homólogo dos custos salariais.
E Portugal? Por cá, os custos suportados pelas empresas com remunerações aumentaram 4,7% no terceiro trimestre, face ao mesmo período do ano passado.
Portugal ficou, assim, acima da média comunitária e da área da moeda única. E teve o 12.º maior aumento deste indicador, entre os Estados-membros, conforme mostra o gráfico acima.
Ainda assim, verificou-se uma desaceleração, já que no trimestre anterior os custos salariais tinham crescido 5,5%, em termos homólogos, mostram os dados divulgados esta manhã.
Também os custos não salariais subiram 4,7% em Portugal no terceiro trimestre, abrandando face ao aumento verificado nos três meses anteriores. Contas feitas, no total, os custos do trabalho por hora cresceram 4,7% em Portugal entre julho e setembro, face ao contabilizado há um ano.
(Notícia atualizada às 11h02)
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Custos das empresas com salários sobem mais em Portugal do que na União Europeia
{{ noCommentsLabel }}