Debate entre António José Seguro e João Cotrim de Figueiredo seguido por 703 mil telespectadores

Durante o mesmo dia, a Now repetiu o confronto entre André Ventura e Henrique Gouveia e Melo. Foi acompanhado por 33.546 telespectadores.

O debate entre António José Seguro e João Cotrim de Figueiredo contou com pouco mais de 703 mil telespectadores. Este confronto estava inicialmente previsto para 27 de novembro, mas foi adiado para esta terça à noite por questões de saúde de Seguro.

Analisando os dados da Dentsu para o +M, dos 703.613 telespectadores que assistiram ao debate, a maioria — 564.026 — viu através da emissão em direto da RTP1. Outros 81.485 pela RTP Notícias – em direto – e 58.102 na Now – já em diferido.

Os dados revelam também que, durante o final de tarde, a Now repetiu o confronto entre André Ventura e Henrique Gouveia e Melo. Essa retransmissão foi acompanhada por 33.546 telespectadores. Juntando aos resultados de segunda-feira, o debate foi visto por 985.555 telespectadores.

O confronto entre André Ventura e Luís Marques Mendes continua a ser o debate mais visto ao momento, com 1.242.261 telespectadores.

