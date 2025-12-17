Media

Desinformação gerada por IA registou novo recorde em novembro

 Lusa,

Este aumento está sobretudo relacionado com desinformação sobre a guerra na Ucrânia, explica o Observatório Europeu dos Meios de Comunicação Digitais (EDMO).

O conteúdo desinformativo gerado por Inteligência Artificial (IA) registou um recorde em novembro ao representar 14% do total de desinformação intercetada pelo Observatório Europeu dos Meios de Comunicação Digitais (EDMO).

De acordo com o relatório mensal divulgado hoje pelo EDMO, este aumento está sobretudo relacionado com desinformação sobre a guerra na Ucrânia. Dos 1.486 artigos de verificação de factos, 205 focaram-se no uso desta tecnologia na produção de desinformação, representando 14% do total.

A proporção de notícias falsas que utilizam conteúdo gerado por IA atingiu um novo recorde“, lê-se no relatório, destacando que a IA está a ser consistentemente usada para criar conteúdo falso relacionado com a guerra na Ucrânia. Em causa estão “vários vídeos de tropas ucranianas supostamente a renderem-se, bem como um vídeo fabricado que mostra o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, a gritar com Zelensky e acusando-o de corrupção“.

A IA tem sido amplamente utilizada também para criar realidades paralelas onde a mensagem política das forças de extrema-direita é mais convincente”, acrescenta a organização.

As 32 entidades que integram a rede de verificação de factos do EDMO identificaram em novembro um total de 1.486 artigos, dos quais 148 (10%) centram-se em desinformação relacionada com a Ucrânia e 130 (9%) com a imigração.

Além destes, 87 (6%) artigos refletiam desinformação sobre a União Europeia (EU), 69 (5%) desinformação relacionada com as alterações climáticas, 49 (3%) referiam conteúdo desinformativo sobre a covid-19, 27 (2%) centravam-se em desinformação sobre questões LGBT e de género e 13 (1%) relacionavam-se com a crise de Gaza.

Em novembro, a desinformação sobre a guerra na Ucrânia aumentou quatro pontos percentuais, enquanto a desinformação sobre imigrantes subiu um ponto percentual pelo quarto mês consecutivo. A menor atenção dada à crise em Gaza fez com que a desinformação sobre o assunto caísse seis pontos percentuais no mês anterior, enquanto o volume de desinformação sobre os outros temas monitorizados permaneceram estáveis.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Desinformação gerada por IA registou novo recorde em novembro

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Negócios +M
Cultura e audiovisual vão ter apoio de 350 milhões em 4 anos

As linhas cash rebate e cash refund passam a ser geridas em conjunto, pelo ICA e têm um aumento de 16 milhões. Em paralelo há no Banco de Fomento uma linha de 150 milhões.

Carla Borges Ferreira,

Jornalismo
Comprar jornais em Marvão é uma ‘miragem’ no concelho

"Os últimos postos de venda já fecharam há algum tempo, há três ou quatro anos" e, desde então, "Marvão ficou sem acesso aos jornais diários", lamenta Catarina Bucho Machado, dona de uma mercearia.

Lusa,

Comunicação
IA avança na comunicação, mas falta formação e regras

Estudo revela que esta adoção acelerada da IA não é acompanhada por formação qualificada nem por políticas internas claras nas organizações, o que cria riscos éticos e operacionais relevantes.

ECO IA,