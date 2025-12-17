EDP Renováveis e Engie vendem 20,25% de parque eólico francês por 200 milhões

A Ocean Winds, a parceria entre a EDP Renováveis e a Engie para o investimento em eólico offshore, concluiu a venda de uma participação minoritária de 20,25% num parque eólico em França à Allianz Global Investors por 200 milhões de euros.

O negócio na energia produzida pelo vento envolve um rácio de valor empresarial por megawatt (EV/MW) implícito de 5,6 milhões de euros, anunciou esta quarta-feira a EDP, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O parque eólico offshore (com turbinas instaladas no mar) está localizado em Îles d’Yeu et Noirmoutier, ao largo da costa francesa de Vendée, é composto por 61 turbinas Siemens Gamesa de 8,2 MW e tem uma capacidade total de 500 MW.

“Na sequência da decisão final de investimento em abril de 2023, o projeto tem progredido para a fase final de construção. O início de geração de energia ocorreu em junho de 2025, com mais de dois terços das turbinas já instaladas e a fornecer eletricidade verde a habitações francesas”, detalhou ainda a energética liderada por Miguel Stilwell d’Andrade.

No âmbito desta operação, a estrutura acionista do projeto – que beneficia de um contrato de 20 anos com tarifa garantida atualizada à inflação – vai passar a ser: Ocean Winds (40%), Allianz (20,25%), Sumitomo (29,5%), Banque des Territoires (9,75%) e Vendée Energie (0,5%), de acordo com a informação divulgada pela CMVM.

Segundo a EDP, o contrato inflation-linked feed in tariff (FiT) a duas décadas permite “estabilidade de receitas no longo prazo”.

Na bolsa de Lisboa, as ações da EDP Renováveis encerraram a sessão desta quarta-feira com uma queda de 0,43% para 11,68 euros, em contraciclo com os ganhos do PSI.