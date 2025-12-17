Estado compra por 1,38 milhões instalações dos Pupilos do Exército
Os espaços estavam arrendados, tendo o contrato de arrendamento transitado para o Novo Regime de Arrendamento Urbano a 1 de março de 2016, considerando o Estado "desvantajoso o aumento" de rendas.
O Instituto dos Pupilos do Exército (IPE) está instalado em dois prédios militares, sendo que do recinto da escola faz igualmente parte o Palácio do Bispo, Casa do Noviciado e Terrenos Anexos, usados pelo Instituto para a “prossecução das suas atividades ligadas diretamente ao ensino, bem como para órgãos de apoio”.
Os espaços estavam arrendados, tendo o contrato de arrendamento transitado automaticamente para o Novo Regime de Arrendamento Urbano em 1 de março de 2016, considerando o Estado “desvantajoso o aumento substancial dos valores das rendas”, pode ler-se em despacho do ministério das Finanças e do ministério da Defesa, datado de 9 de dezembro e publicado esta quarta-feira em Diário da República.
“Considerando que aquelas instalações, objeto do contrato de arrendamento, são imprescindíveis para o normal funcionamento das atividades do Instituto dos Pupilos do Exército”, após avaliação o espaço pela Estamo, o Estado “manifestou o interesse junto dos atuais proprietários na compra, pelo montante fixo de 1.380.000 euros (um milhão trezentos e oitenta mil euros) do «PA 009/Lisboa – Palácio do Bispo, Casa do Noviciado e Terrenos Anexos» e da «Capela dos Castros»”.
