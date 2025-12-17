EUA pressionam europeus a desistirem de ativos congelados russos

A administração norte-americana está alegadamente a pressionar os países europeus para desistirem da ideia de usar os ativos congelados russos para financiar a Ucrânia, disse esta quarta-feira à agência France-Presse (AFP) um alto dirigente ucraniano. “Sete países já não apoiam publicamente esta ideia”, afirmou, sob anonimato, a fonte ucraniana à AFP.

A mesma fonte referiu que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai estar na quinta-feira em Bruxelas, com o objetivo de persuadir os líderes do Conselho Europeu, que estão reunidos no mesmo dia. O chanceler alemão voltou esta quarta a pedir aos seus pares europeus que utilizem os ativos russos na reunião do Conselho que deverá adotar uma decisão sobre o assunto.

“A pressão sobre [o Presidente russo, Vladimir] Putin deve aumentar ainda mais para que se possa negociar a sério, e é por isso que precisamos da decisão dos chefes de estado e de governo europeus”, defendeu Friedrich Merz junto dos deputados aos alemães em Berlim, antes de partir para Bruxelas.

Segundo o líder alemão, “trata-se, obviamente, de ajudar a Ucrânia, mas também de enviar um sinal claro à Rússia” de que os países europeus usarão os meios ao seu dispor para pôr fim à guerra. Os líderes dos Estados-membros da União Europeia reúnem-se a partir de quinta-feira em Bruxelas para discutir o apoio financeiro à Ucrânia para se defender da invasão russa nos próximos dois.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está a promover um plano para destinar os ativos russos a um empréstimo de 90 mil milhões de euros a Kiev nos próximos dois anos, mas esta iniciativa enfrenta forte oposição da Bélgica, onde se encontra a maior parte dos fundos.

Bruxelas teme represálias russas ou ser o único país a suportar o peso das consequências, sobretudo em caso de ação judicial pela utilização dos fundos que foram congelados no âmbito das sanções ocidentais aplicadas a Moscovo desde o início da sua invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

A administração norte-americana intensificou nas últimas semanas as negociações de um acordo de paz entre Moscovo e Kiev mais os seus aliados europeus, a partir de um plano que, na sua versão inicial, correspondia a várias das exigências do Kremlin.

As partes continuam longe de um entendimento, sobretudo devido à recusa de concessões territoriais da Ucrânia à Rússia, e também às garantias de segurança internacionais a Kiev para prevenir uma nova agressão de Moscovo em caso de um acordo.