Fnac põe portugueses a pensar “para quê” este Natal

“Não penses só para quem. Pensa para quê” é o mote da campanha natalícia da Fnac Portugal. O objetivo passa por apelar os portugueses a escolherem prendas pensadas para “inspirar, ensinar e criar momentos de felicidade duradoura”.

A campanha 360º parte da reinvenção do clássico “De:/Para:” das etiquetas de presentes e adiciona um “Para quê” à equação. Em vídeo, desdobra-se em dois spots: um sobre a saga de livros “Senhor dos Anéis” e outro sobre um smartwatch, ambos com um travo de humor.

“O nosso maior desejo é que esta campanha inspire as pessoas a pararem um momento para pensar no impacto que um presente pode ter. Queremos que a Fnac seja o parceiro dos portugueses na procura por um presente que cria uma ligação genuína e um sorriso rasgado. Este Natal, mais do que nunca, queremos celebrar a alegria de oferecer com propósito e coração”, explica, em comunicado, Inês Condeço, diretora de marketing e comunicação da Fnac Darty Portugal.

A campanha foi criada pela agência Uzina e produzida pela Jungle Corner, contando com o planeamento de meios da Wavemaker. Segue-se à iniciativa solidária com o mesmo mote promovida em novembro.