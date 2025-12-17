Fundação Jiménez Díaz, referência internacional do modelo de saúde baseado em valor, de acordo com uma investigação

O Hospital Universitário Fundación Jiménez Díaz consolida-se como o centro hospitalar de referência em qualidade de assistência, segurança do paciente e experiência, graças ao seu modelo de medicina baseado em agregar valor ao paciente, conhecido como Value-Based Healthcare (VBHC). É o que indica uma pesquisa publicada na revista científica «Frontiers in Public Health» e validada pela comunidade científica internacional.

O estudo analisou os indicadores oficiais publicados no observatório de resultados para avaliar o impacto desta abordagem organizacional em comparação com sete hospitais públicos da mesma categoria, ou seja, hospitais terciários ou de alta especialização. Os dados revelam diferenças contundentes em todas as dimensões-chave do sistema de saúde: menor mortalidade ajustada (SHMR 0,73 contra até 1,15), menos complicações cirúrgicas e infeções hospitalares, melhor acessibilidade e uma lista de espera três vezes mais curta (16 dias contra 68 de média regional entre 2015-2023).

A média de permanência hospitalar também é a mais baixa (4,6 dias), confirmando a eficiência na gestão clínica. Em termos de satisfação do paciente, está mais de 3 pontos acima da média regional ao longo da última década (92,7 contra 89,1) e, de acordo com os dados de 2015-2023, este centro mantém de forma sustentada o melhor desempenho.

Dados que também indicam que o Hospital Universitário Fundación Jiménez Díaz é o mais escolhido em livre escolha, com uma taxa de encaminhamentos dez vezes superior ao resto. O indicador de livre escolha — que mede quantos pacientes decidem mudar de hospital — oferece uma evidência contundente da atratividade do modelo: em 2023, o hospital analisado recebeu 84.082 pacientes externos e encaminhou apenas 7.374, o que representa uma taxa de transferência líquida (IT/OT) de 11,40, contra apenas 0,39 dos demais. Isso indica que os pacientes escolhem majoritariamente este hospital quando podem decidir livremente.

Estes resultados mostram que a medicina baseada em valor, com o paciente no centro das decisões clínicas, não só melhora os indicadores de qualidade e segurança, mas também reforça a acessibilidade e a confiança na saúde pública. A Fundação Jiménez Díaz destaca-se ainda pela adoção pioneira de tecnologia médica e sistemas digitais para registar a experiência e os resultados percebidos pelos pacientes, bem como pelo seu impulso à colaboração multidisciplinar.

A Fundação Jiménez Díaz é pioneira em Espanha na implementação do modelo VBHC, juntamente com o grupo Quirónsalud. Este modelo implica organizar os cuidados em torno de unidades integradas de prática, medir e incentivar a obtenção dos melhores resultados de saúde para os pacientes e reforçar a integração do processo de cuidados e a utilização de tecnologia sanitária.

Experiências semelhantes na Holanda e na Alemanha confirmam que a aplicação do VBHC em hospitais públicos e privados melhora a experiência e os resultados em saúde sem comprometer a equidade nem a eficiência. O artigo publicado em setembro de 2025 conclui que a externalização de hospitais públicos para prestadores privados que aplicam o VBHC não reduz a qualidade nem a equidade, mas pode ser uma estratégia sustentável e replicável para reforçar os sistemas de saúde, com efeitos positivos tanto para os pacientes. Eles destacam que essa abordagem centrada nos resultados em saúde, processos e experiência do paciente está gerando efeitos em cadeia para outros centros públicos, que começam a incorporar práticas semelhantes.

O estudo sublinha, finalmente, que este modelo representa uma mudança muito importante em relação à forma tradicional de prestar assistência, promovendo uma atenção proativa, baseada em processos e com o paciente como protagonista, e propõe que os responsáveis pelas políticas de saúde considerem esta estratégia como uma fórmula sustentável e escalável para os sistemas de saúde em todo o mundo.