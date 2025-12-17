Governo anuncia apoio de 350 milhões de euros em 4 quatro para “apoio à cultura e ao audiovisual”
O montante, de 350 milhões de euros, é repartido por quatro anos e destina-se à cultura e audiovisual.
O ministro da Presidência anunciou esta quarta-feira, após o Conselho de Ministros, um apoio de 350 milhões de euros à cultura e ao audiovisual. “Trata-se de um instrumento de apoio à cultura, dirigido ao audiovisual e ao cinema, mas que tem também como vertente e valência o apoio e o impulso à comunicação social, na sua vertente de audiovisual e de difusão de produção nacional“, afirmou Leitão Amaro, que descreveu este apoio como “um instrumento, dos mais potentes e poderosos alguma vez lançados em Portugal, de apoio também à comunicação social”.
O montante, 350 milhões de euros, é repartido por quatro anos.
(artigo em atualização)
