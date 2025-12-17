Governo aprova subida “significativa” do salário mínimo para 920 euros em 2026

O Governo deu “luz verde”, esta quarta-feira, em Conselho de Ministros à subida do salário mínimo nacional em 50 euros, chegando, assim, a 920 euros em janeiro do próximo ano. Essa subida já estava prevista no acordo assinado em 2024 na Concertação Social, sendo que a UGT defendeu uma revisão em alta, mas tal acabou por não acontecer.

“O Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que fixa para o próximo ano de 2026 o salário mínimo nacional. Foi fixado em 920 euros, exatamente como tinha sido acordado no acordo que foi celebrado com os representantes das empresas e com os representantes dos trabalhadores. É um cumprimento escrupuloso”, anunciou o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, que considerou esse reforço “significativo“.

Em conferência de imprensa, o governante fez questão de avisar que essa subida do salário mínimo é “uma parte” do acordo assinado na Concertação Social, “que tem vários compromissos e todos esses são condições mútuas“.

“Entre esses compromissos, é preciso não esquecer a reforma da legislação laboral que este acordo previa”, atirou Leitão Amaro, numa altura em que ainda não é certo se será possível um acordo na Concertação Social sobre as mais de 100 mudanças ao Código do Trabalho propostas pelo Governo.

Ainda esta terça-feira, a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, recebeu a UGT sobre esta matéria, tendo mostrado abertura para “aproximar posições”. A central sindical disse-se otimista e adiantou que vai agora apresentar mais propostas ao Executivo. Importa lembrar, contudo, que ainda na semana passada a UGT levou a cabo, a par da CGTP, uma greve geral contra a revisão da lei do trabalho.

Em outubro do ano passado, o Governo assinou com as quatro confederações empresariais e com a UGT o acordo tripartido sobre a valorização salarial e o crescimento económico, que prevê aumentos anuais de 50 euros do salário mínimo nacional até 2028.

Entretanto, o primeiro Governo de Luís Montenegro caiu, o país voltou às urnas e o programa do Executivo passou a prever um novo objetivo (chegar aos 1.100 euros de retribuição mínima até 2029), mas o acordo firmado em Concertação Social não foi revisto.

Em setembro, em entrevista ao ECO, a ministra do Trabalho chegou a admitir rever os aumentos previstos nesse entendimento, de modo a evitar que, em 2029, seja preciso avançar com um reforço de 80 euros para chegar ao objetivo de 1.100 euros.

“O programa elevou a meta para 1.100 euros no fim da legislatura. É prematuro fixar o momento; teremos de olhar para os números para não ficar um salto de 80 euros no último ano. Pode ser mais adequado diluir ao longo da legislatura“, afirmou.

No mesmo mês, a UGT defendeu que o aumento previsto para 2026 devia ser revisto, à semelhança do que foi feito nos anos anteriores. Inicialmente, Palma Ramalho atirou que não abria nem fechava a porta a essa revisão, mas o Governo acabou por assumir no Orçamento do Estado para 2026 os 920 euros já previstos, valor que foi, por fim, aprovado esta quarta-feira em Conselho de Ministros.

De notar que, nos últimos dias, o primeiro-ministro tem sugerido que a revisão da lei do trabalho pode abrir a porta a um salário mínimo de 1.600 euros. Tal como o ECO escreveu, não haverá, contudo, efeitos em janeiro do próximo ano, uma vez que a negociação da legislação laboral ainda nem está terminada.