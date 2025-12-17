Grandvalira apresenta as Jornadas Gastronómicas deste inverno com chefs de renome e Estrelas Michelin

Além disso, explicou que foram apresentadas as Terceiras Jornadas Gastronómicas de Grandvalira para este inverno, nas quais o domínio receberá novamente chefs de referência e Estrelas Michelin que trarão a sua arte culinária para a estação.

«Para esta temporada, Grandvalira continua a ampliar a sua aposta na gastronomia de qualidade, incorporando novas experiências, espaços renovados e colaborações com chefs de prestígio. Entre as novidades de destaque está novamente Nandu Jubany, com uma estrela Michelin e cinco sóis Repsol, que reforçou este ano a sua ligação com Grandvalira com novas propostas que se somam às do Vodka Bar e do Piolet, iniciadas na temporada passada. Assim, o chef catalão assumiu a cozinha do Tub bulthaup de Grau Roig e também estará presente no restaurante Coma III com a Vacanal, a sua nova linha de hambúrgueres gourmet», explicou.

O setor Grau Roig também se reforçou com a chegada da La Suculenta às pistas, a marca andorrana do Grupo Kanalla, «famosa pelos seus ‘smash burgers’ totalmente artesanais, e que estará num espaço jovem e com terraço panorâmico».

O diretor de restauração dos setores Pas de la Casa, Grau Roig e Encamp, Carles Jordi, destacou que o objetivo da apresentação é «continuar a posicionar Grandvalira como um destino gastronómico de primeira linha nos Pirenéus, com uma proposta culinária de montanha variada, moderna e de alto nível, onde a experiência vai muito além do esqui».

JORNADAS GASTRONÓMICAS

A Grandvalira aproveitou o evento para divulgar as Terceiras Jornadas Gastronómicas, que ao longo da temporada levarão aos fogões da estação grandes mestres da cozinha – com as suas Estrelas Michelin e Sóis Repsol – através de refeições no próprio Racó de Solanelles e jantares no Llac de Pessons.

Concretamente, serão realizadas 6 jornadas que contarão com a presença de Òscar Garcia, do restaurante Baluarte Quintanarejo, em Soria, uma referência na cozinha com cogumelos e trufas, e reconhecido com uma Estrela Michelin e dois Sóis Repsol; Pep Moreno, do restaurante Deliranto de Salou, também merecedor de 1 estrela Michelin, que «surpreenderá os comensais da estação com um menu degustação temático»; o sevilhano Rafa Zafra, do restaurante Amar de Barcelona, que em outras ocasiões «encantou com a sua inconfundível cozinha marinha»; Fran López, do restaurante Villa Retiro em Tarragona, também com 1 estrela Michelin e dois sóis Repsol, «reconhecido por reinterpretar a cozinha tradicional do Ebro com criatividade e produtos do mercado»; o argentino Javier Brichetto, do restaurante Piantao (Madrid), «um grande especialista em cozinhar carnes na brasa e na grelha argentina»; e Carles Flinch, do Can Manel, em representação da cozinha andorrana, que combina a cozinha tradicional da montanha com toques de criatividade e vanguarda.

As datas de cada um dos encontros com os chefs ainda estão por confirmar e serão divulgadas em breve. A apresentação de hoje contou com a presença de três dos chefs que participarão: Pep Moreno, Fran López e Carles Flinch.

Os convidados puderam desfrutar da oferta gastronómica dos diferentes restaurantes das zonas de Pas de la Casa, Grau Roig e Encamp, em que cada um expressou a sua identidade através de alguns dos pratos mais emblemáticos das suas ementas de inverno, bem como de algumas das novas propostas.

Grandvalira lembrou que conta com «60 pontos de restauração em toda a estação, e entre os três domínios da Grandvalira Resorts chega-se a 86 pontos, que abrangem propostas para todos os paladares e necessidades, com opções também para os esquiadores que querem fazer uma pausa rápida sem renunciar a uma cozinha tradicional e de montanha, onde primam os produtos autóctones e de qualidade, aos quais se juntam as marcas mais em voga do momento».

O CBbC Costa Rodona contribuiu com os seus arrozes, uma das suas especialidades, enquanto o Piolet e o Vodka Bar apostaram no Canelón del Nandu, um dos pratos emblemáticos do chef. O dia foi marcado pelas diferentes opções de carne e continuou «com a intensidade da carne de porco ibérico que chegou da mão do restaurante Pla de les Pedres».

As novas propostas da temporada não podiam faltar e tanto o Vacanal como o La Suculenta contribuíram com os seus respetivos hambúrgueres. O Llac de Pessons, por sua vez, preparou deliciosas tripas de porco com pata e focinho, enquanto o restaurante anfitrião optou pela carne de borrego e as suas icónicas empanadas. Tudo isto foi acompanhado pelas bebidas fornecidas pelo KSB Coll Blanc e, finalmente, Sari e My Corner proporcionaram um final doce ao encontro com as suas deliciosas sobremesas. Um menu que combinou criatividade, tradição e diversidade, transformando a manhã numa celebração gastronómica», concluiu.