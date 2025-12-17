Greenvolt vende projeto eólico na Roménia à Engie por 472,3 milhões

A Greenvolt comunicou esta quarta-feira aos investidores a venda de um projeto eólico de 253,1 MW na Roménia à francesa Engie. A transação, que ascende a 472,3 milhões, insere-se na estratégia de rotação de ativos da empresa de energias renováveis portuguesa.

“O projeto, situado na localidade de Ialomița, encontra-se atualmente em fase de construção, prevendo-se a sua conclusão em 2027”, afirma a empresa liderada por Manso Neto num comunicado enviado à CMVM, acrescentando que será “um dos maiores do país”, integrando 42 turbinas de alta eficiência. Parte da capacidade do projeto beneficiará de um contrato por diferença (CfD) com uma duração de 15 anos, o que permitirá ter visibilidade de receitas durante este período.

“Esta alienação insere-se na estratégia de rotação de ativos da Greenvolt, evidenciando a sua capacidade de originar, desenvolver e construir projetos de larga escala, reforçando simultaneamente a execução rigorosa da sua estratégia de ativos”, refere a empresa de energias renováveis em comunicado. A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento das condições contratuais.

Tem sido um final de ano ativo para a empresa portuguesa adquirida em 2024 pelo fundo de private equity americano KKR. A 21 de novembro anunciou um acordo para a venda à Northland Power de dois projetos de sistemas de armazenamento de energia em baterias na Polónia, com uma capacidade de 1,2 gigawatts-hora (GWh). No mês anterior, tinha revelado que foi uma das vencedoras do leilão para armazenamento em baterias lançado pelo operador da rede de Itália.

A Greenvolt concluiu em setembro a segunda fase do aumento de capital de 150 milhões de euros, anunciado em julho, com o registo da entrada de 50 milhões de euros por parte do fundo norte-americano KKR.

(Notícia atualizada às 8h22)