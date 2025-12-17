Haxx, nova identidade corporativa da Hafesa

Haxx é a nova identidade corporativa do grupo energético anteriormente conhecido como Hafesa, uma empresa com uma década de trajetória que, por ocasião do seu aniversário, inicia oficialmente uma nova etapa, com uma imagem que representa melhor o momento em que se encontra.

Segundo informou, este rebranding, no qual a empresa vem trabalhando há cerca de dois anos, mostra a evolução natural da empresa para um modelo «mais moderno, global e preparado para liderar o futuro do comércio e da distribuição de energia». O lançamento da Haxx representa também a unificação de todas as marcas das diferentes unidades de negócio do grupo sob uma única identidade corporativa, reforçando a coerência, a solidez e o reconhecimento da marca a nível nacional e internacional.

«A Haxx simboliza a energia que avança. Uma empresa fortalecida, melhor preparada para competir com os grandes do setor, operando com agilidade, transparência e impacto global. Esta marca representa o que somos hoje, uma empresa que aposta na excelência operacional e em relações sólidas e de confiança com os nossos clientes e fornecedores», afirmou Diego Guardamino, CEO da Haxx.

O lançamento da Haxx coincide com um exercício marcado pela estabilidade do negócio e pelo reforço estratégico da sua infraestrutura, consolidando a empresa como um interveniente relevante no setor energético, tanto a nível nacional como internacional.

A empresa prevê encerrar o exercício de 2025 com um faturamento de 1,333 mil milhões de euros e vendas de 1,5 mil milhões de litros de combustível, impulsionado pela diversificação da sua atividade, pelo crescimento da sua rede logística e por um posicionamento renovado que reforça a sua presença internacional.

Haxx indicou que está a avançar na consolidação de um sistema de distribuição alternativo e complementar à rede da Exolum, apoiado na aquisição e integração de novas instalações de armazenamento. Este modelo permite à empresa reforçar a sua autonomia operacional e ganhar flexibilidade na gestão do abastecimento.

Do volume total vendido em 2025, que ascende a 1,5 mil milhões de litros, a maior parte foi fornecida através das instalações de Bilbau e Motril. Desde setembro passado, a Haxx também opera a partir dos novos terminais de Cartagena e Málaga, que já fazem parte ativa da sua rede de distribuição. Com vista a 2026, a incorporação do terminal de Ocaña reforçará a cobertura na zona central da península.

TERMINAIS DE ARMAZENAMENTO

O crescimento do negócio no que diz respeito à área de terminais tem sido especialmente notável. A aquisição da ODT em Málaga e da Tancar em Cartagena, juntamente com o início da construção do novo terminal de Ferrol, permite à empresa ultrapassar os 660 000 m³ de capacidade de armazenamento, consolidando-se no Top 5 dos operadores a nível nacional.

A Haxx também obteve a autorização da fábrica de Motril como depósito alfandegário, atingiu um recorde histórico em Bilbau — ultrapassando os 100 000 m³ fornecidos em outubro — e avança na implementação do terminal de Ocaña, que iniciará as suas operações antes do final do primeiro trimestre de 2026.

No que diz respeito ao negócio das estações de serviço, a evolução tem sido no sentido de um modelo baseado em ativos próprios. A empresa está a construir a sua primeira área de serviço na zona portuária de Motril sob a nova imagem da Haxx, que integrará carregadores ultrarrápidos para automóveis e veículos pesados.

Paralelamente, a empresa redefine a sua estratégia com uma nova abordagem que se centrará na construção de estações próprias sob um modelo padronizado, com o objetivo de reforçar o controlo sobre o investimento, otimizar os custos de desenvolvimento e garantir a homogeneidade da rede, mantendo a meta de atingir 80 estações de serviço em 2030.

A Haxx continua a expandir a sua base de clientes externos, demonstrando flexibilidade e capacidade de adaptação graças a uma rede logística robusta. Com vistas para 2026, prevê aumentar a sua frota para servir o futuro terminal de Ocaña e abastecer a zona central da península. Paralelamente, a empresa contempla o estabelecimento de novas bases logísticas em Cartagena e Málaga, com o objetivo de otimizar os fluxos associados às suas novas terminais e fortalecer a sua cobertura territorial.

ALETTEO

A Aletteo, a comercializadora de energia elétrica do grupo, comemora o seu primeiro ano consolidando-se num mercado competitivo por meio de alianças estratégicas. De olho em 2026, ela se prepara para dar um salto importante ao se registar como operadora de gás, ampliando assim a gama de serviços energéticos que a Haxx disponibilizará aos seus clientes.