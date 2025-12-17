Inflação na Zona Euro revista em baixa para 2,1% em novembro

A taxa de inflação homóloga da Zona Euro manteve-se em 2,1% em novembro, o mesmo valor fixado em outubro, ficando abaixo da previsão inicial de 2,2%, mostram os números finais divulgados pelo Eurostat divulgados esta quarta-feira.

Excluindo os preços da energia e dos alimentos não transformados, que são os mais voláteis e temporários, a inflação subjacente fixou-se em 2,4% na área da moeda única, o mesmo valor que tinha sido registado no mês anterior.

Na União Europeia, a taxa de inflação homóloga baixou para 2,4% em novembro, menos uma décima que o valor de outubro.

“Em novembro de 2025, a maior contribuição para a taxa de inflação anual da zona euro veio dos serviços (+1,58 pontos percentuais), seguido pelos alimentos, álcool e tabaco (+0,46 pontos percentuais), bens industriais não energéticos (+0,14 pontos percentuais) e energia (-0,04 pontos percentuais)”, adianta o Eurostat.

Chipre (0,1%), na França (0,8%) e Itália (1,1%) registaram as taxas de inflação mais baixas, enquanto a Roménia (8,6%), Estónia (4,7%) e Croácia (4,3%) registaram os valores mais elevados. Portugal registou uma inflação anual de 2,1% em novembro, medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), que permite a comparação entre os países europeus.

Em comparação com outubro de 2025, a inflação anual caiu em 12 Estados-Membros, permaneceu estável em cinco e subiu em dez.

(Notícia em atualização)