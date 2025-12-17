Inflação na Zona Euro revista em baixa para 2,1% em novembro
Taxa manteve-se em linha com o valor registado em outubro. Estimativa rápida do Eurostat apontava para uma taxa homóloga de 2,2%.
A taxa de inflação homóloga da Zona Euro manteve-se em 2,1% em novembro, o mesmo valor fixado em outubro, ficando abaixo da previsão inicial de 2,2%, mostram os números finais divulgados pelo Eurostat divulgados esta quarta-feira.
Excluindo os preços da energia e dos alimentos não transformados, que são os mais voláteis e temporários, a inflação subjacente fixou-se em 2,4% na área da moeda única, o mesmo valor que tinha sido registado no mês anterior.
Na União Europeia, a taxa de inflação homóloga baixou para 2,4% em novembro, menos uma décima que o valor de outubro.
“Em novembro de 2025, a maior contribuição para a taxa de inflação anual da zona euro veio dos serviços (+1,58 pontos percentuais), seguido pelos alimentos, álcool e tabaco (+0,46 pontos percentuais), bens industriais não energéticos (+0,14 pontos percentuais) e energia (-0,04 pontos percentuais)”, adianta o Eurostat.
Chipre (0,1%), na França (0,8%) e Itália (1,1%) registaram as taxas de inflação mais baixas, enquanto a Roménia (8,6%), Estónia (4,7%) e Croácia (4,3%) registaram os valores mais elevados. Portugal registou uma inflação anual de 2,1% em novembro, medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), que permite a comparação entre os países europeus.
Em comparação com outubro de 2025, a inflação anual caiu em 12 Estados-Membros, permaneceu estável em cinco e subiu em dez.
(Notícia em atualização)
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Inflação na Zona Euro revista em baixa para 2,1% em novembro
{{ noCommentsLabel }}