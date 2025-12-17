Innovarisk reforça seguro de Responsabilidade Civil para Diretores e Administradores

A mediadora de seguros e também MGA (Managing General Agent) Innovarisk reforçou a sua oferta de Responsabilidade Civil para Diretores e Administradores (D&O) com uma nova versão da apólice, “ajustada ao aumento da exposição dos órgãos de gestão num contexto de maior escrutínio regulatório, pressão reputacional e complexidade operacional”, afirma a empresa em comunicado.

O seguro melhorado mantém as coberturas tradicionais para reclamações relacionadas com práticas de gestão negligentes, responsabilidade tributária subsidiária, práticas laborais, processos de insolvência, entre outros, bem como dos respetivos custos de defesa, cauções ou fianças.

Nesta nova versão da apólice, apresenta ainda melhorias com cobertura integral para Responsabilidade tributária subsidiaria, sublimites revistos para Gastos de emergência, Relações-Públicas e Gestão de Crise, proteção de dados quando a entidade é co-demandada, indemnização à Sociedade de custos assumidos para acionistas e cobertura adicional para Operações de valores mobiliários.

“Este reforço insere-se na nossa estratégia de disponibilizar constantemente soluções de vanguarda, a preços competitivos e pensadas para o mercado português”, afirma Eduardo Félix, Responsável de Responsabilidade Civil da Innovarisk, concluindo que “esta nova versão responde em pleno aos desafios atuais das empresas e dos seus decisores”.