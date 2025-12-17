Interligações com Espanha “renderam” 3,2 mil milhões ao sistema português em quatro anos

O administrador da REN João Conceição avançou, esta quarta-feira, que a interligação com Espanha — a mesma que levou a que o apagão de 28 de abril chegasse a Portugal — tem sido, sobretudo, adjuvante. Calcula que o sistema energético português tenha sido beneficiado em 3,2 mil milhões de euros nos últimos quatro anos e impediu que fosse necessário aplicar restrições de consumo em 2022, na sequência da seca severa que se viveu nesse ano.

O conselho de administração da REN, na pessoa do presidente executivo (CEO) Rodrigo Costa e do administrador com o pelouro das operações (COO) João Conceição, fizeram intervenções e responderam esta quarta-feira a questões dos deputados, no âmbito de uma audição requerida pelo Grupo de Trabalho sobre o apagão de 28 de abril 2025.

“O facto de termos vindo a beneficiar da existência de preços bastante competitivos, devido a uma grande capacidade de produção solar em Espanha, nos últimos quatro anos, tem permitido ao sistema português ter benefícios”, indicou o COO da REN. Apontando para cálculos “muito preliminares”, avançou que esses benefícios se deverão situar em cerca de 3,2 mil milhões de euros, olhando aos últimos quatro anos.

O horizonte de quatro anos, entre 2021 e 2024, prende-se com o facto de ter sido a partir de 2021 que disparou a capacidade solar em Espanha.

João Conceição debruçou-se sobre o tema das interligações no sentido de apontar as vantagens e desvantagens de Portugal ter uma conexão forte com Espanha (capaz de abastecer metade do consumo em ponta, ou seja, no seu máximo) e, através de Espanha, com o resto da Europa. Na ótica da REN, “as interligações são um tema que tem muito mais vantagens do que riscos”.

No caso de um apagão, ter o sistema mais interligado, nomeadamente entre Espanha e França, poderia ter permitido que o sistema europeu apoiasse Espanha “com mais músculo”, de forma a estancar o “colapso total do sistema espanhol que nos arrastou”.

Ainda assim, reconhece que nem tudo são vantagens: pelo contrário, caso a Península Ibérica estivesse muito mais interligada com a Europa através de França, poderia significar “que este problema se expandiria pela Europa e seria, em vez de ser um apagão ibérico, um apagão europeu“.

Fora do cenário de apagão, a interligação entre Portugal e Espanha revelou-se útil em 2022, ano de seca severa deste lado da fronteira: “Se não fossem as interligações, nós estávamos a chegar a um ponto que provavelmente tínhamos que fazer deslastres controlados de consumo“, afirmou João Conceição. Isto é: teriam de ser feitas restrições ao consumo.