Matosinhos aprova orçamento de 221 milhões de euros para 2026 com votos contra da oposição

A Câmara de Matosinhos aprovou esta quarta-feira, com os votos contra do PSD e do Chega, o orçamento para 2026 de 221 milhões de euros, menos três milhões face ao ano passado.

O documento, aprovado pela maioria de seis eleitos do PS, contou com os votos contra dos três vereadores do PSD e dos dois do Chega, e vai ser votado na quinta-feira em Assembleia Municipal, na qual o PS é maioritário.

“Os compromissos assumidos na campanha eleitoral eram claros e são a base do presente Plano de Atividades e Orçamento para 2026 garantir que cada cidadão, em todas as fases da vida, encontra oportunidades, proteção e qualidade de vida”, afirmou a presidente da autarquia, Luísa Salgueiro, na apresentação do documento.

Segundo a autarca, este plano de atividades é ambicioso e assenta em cinco grandes eixos que traduzem uma visão integrada, inovadora e sustentável para o concelho: Matosinhos Cuida, Vive, Inova, Protege e Preserva.

“Queremos uma cidade inclusiva, inovadora, segura e sustentável onde cada pessoa tem lugar e valor. Até 2030, consolidaremos Matosinhos como referência nacional em políticas sociais, desenvolvimento económico, inovação urbana e transição energética“, vincou.

A receita municipal total prevista para 2026 é de 221 milhões de euros, sendo a receita corrente de 171 milhões de euros (77,2%), destacando-se como fonte os impostos diretos com 74 milhões de euros (33,4%), as transferências correntes de 59 milhões de euros (26,7%) e as taxas, multas e outras penalidades de 16,6 milhões de euros (7,5%).

O orçamento evidencia um aumento da autonomia financeira do município com 50,5% da receita de origem própria. Já a despesa municipal total orçada iguala a receita, assegurando o equilíbrio orçamental.

As despesas correntes representam 65,8% do total, próximo dos 146 milhões de euros, com destaque para despesas com pessoal e aquisição de bens e serviços.

Com uma receita corrente de 171 milhões de euros e uma despesa corrente de 146 milhões de euros, o município prevê uma poupança corrente de 25 milhões de euros.

“O princípio do equilíbrio financeiro do Município de Matosinhos está largamente assegurado”, refere o documento.

O investimento direto ascende a 67 milhões de euros (30,3% da despesa) com especial foco na reabilitação urbana, habitação, mobilidade, educação, ambiente e inovação.

As grandes opções do plano priorizam as funções sociais com um peso de 64% face às funções económicas com 25% e as funções gerais de 7,7%.

Dentro das funções sociais destaque para a habitação, com 28,2 milhões de euros, seguido da proteção do meio ambiente com 13 milhões de euros e da educação com 12,9 milhões de euros.

O Executivo municipal aprovou ainda, com a abstenção do Chega, a fixação do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) de 0,370% para os prédios urbanos, que é igual ao ano anterior.

Além disso, foram ainda aprovadas, com os votos contra da oposição, a fixação das taxas de IRS em 4,75% e da derrama em 1,5%, e isentar as entidades com sede no concelho cujo volume de negócios, no ano anterior, não exceda os 150.000 euros, taxas que se mantém inalteradas face ao ano passado.

O vereador do PSD Bruno Pereira adiantou à Lusa ter votado contra o orçamento porque mantém uma lógica de gestão esgotada, assente na continuidade de políticas que não respondem às reais necessidades dos munícipes.

“Não apresenta uma visão estruturada para o desenvolvimento do concelho, nem define prioridades claras para enfrentar os desafios económicos, sociais e demográficos que Matosinhos enfrenta”, frisou.

Já o vereador do Chega António Parada explicou ter votado contra o orçamento por não se rever nele. “É uma cópia dos outros orçamentos“, adiantou, contestando a falta de investimento no ambiente.