Mercado de fusões e aquisições mundial atinge segundo maior valor de sempre

O mercado global das fusões e aquisições (M&A) prepara-se para fechar 2025 com o segundo maior valor de sempre, de acordo com as projeções divulgadas esta quarta-feira pela consultora internacional Bain & Company. Os negócios mundiais movimentaram um total de 4,8 biliões de dólares (cerca de 4,1 biliões de euros), o que representa um aumento de 36% em relação ao ano passado.

No relatório “Looking Back at M&A in 2025: Behind the Great Rebound”, a firma norte-americana refere que, depois de um longo período em baixa, o valor das transações disparou e o número de negócios realizados aumentou de forma modesta em 2025, embora não especifique qual o aumento.

A impelir as verbas esteve “a onda de mega transações”, no valor de pelo menos cinco mil milhões de dólares (4,3 mil milhões de euros), que contribuíram para mais de metade (75%) do crescimento do valor. Aliás, até entraram na tal “onda” empresas designadas como “compradoras pouco frequentes”, que raramente participam em atividades de M&A.

O principal motivo para o número de negócios ter crescido foi a entrada do M&A no centro da estratégia das empresas, de acordo com as conclusões de um inquérito a 300 executivos.

“As empresas em todos os setores estão a perceber a necessidade urgente de reformular as suas estratégias. Num contexto de melhoria de condições no mercado de transações, com compradores e vendedores mais otimistas em relação às avaliações, os compradores estratégicos estão novamente a colocar as fusões e aquisições em primeiro plano para impulsionar o crescimento dos negócios”, explicou Álvaro Pires, sócio da Bain.

Tecnologia, EUA e China amparam M&A mundial

Em relação aos setores, destacou-se a tecnologia com transações de 478 mil milhões de dólares (407 mil milhões de euros), mais 76% em termos homólogos, devido ao desenvolvimento da IA. Diversos foram os negócios relacionados com esta área tecnológica, nomeadamente a compra de 49% da Scale AI pela Meta, que desembolsou 14,8 mil milhões de dólares (12,6 mil milhões de euros).

Nota ainda para a aquisição da Informatica pela Salesforce por oito mil milhões ou as diversas operações ligadas à OpenAI, entre as quais as compras da Statsig ou a da startup de Jony Ive, o designer que criou o iPhone.

“Mas a forte recuperação da atividade de M&A é transversal a todos os setores e regiões geográficas, bem como a todo o tipo de negociadores, com o valor dos negócios em todas as regiões e setores a aumentar em percentagens de dois dígitos. A indústria avançada também foi um importante impulsionador, com um aumento de 38% no valor, para 717 mil milhões de dólares”, garantem os autores da análise com base nos dados da Dealogic.

Sem surpresas, os Estados Unidos impulsionaram o crescimento do M&A em 2025, representando quase metade do valor total das transações estratégicas, seguindo-se a Grande China (China, Hong Kong, Macau e Taiwan). Aliás, até houve mais negócios entre as duas maiores economias do mundo, como por exemplo a norte-americana Starbucks ter vendido uma participação maioritária nas suas operações de retalho na China à chinesa Boyu Capital. Em terceiro lugar no pódio das geografias ficou o Japão por ter duplicado em valor.

Por outro lado, a região da Europa, o Médio Oriente e a África (EMEA) viu o número de negócios cair 7%, embora o valor tenha crescido. Tudo indica que Portugal acompanhará esta tendência europeia de queda no mercado transacional.

A Bain considera que muitos dos obstáculos observados durante os anos pós-pandemia diminuíram, enquanto as regulamentações e o custo de capital foram flexibilizados. A diferença de avaliação entre compradores e vendedores também contraiu, com as avaliações a subirem para 11,6 vezes o valor empresarial (Enterprise Value) e lucro operacional (EV/EBITDA), mas mantém-se abaixo dos níveis máximos de 2021 na maioria dos setores.