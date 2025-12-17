Ministério Público pede pena suspensa para Luís Filipe Vieira no processo Saco Azul
O Ministério Público (MP) pediu esta quarta-feira a condenação do ex-presidente do Benfica Luís Filipe Vieira a uma pena suspensa de pelo menos três anos e nove meses de prisão no processo Saco Azul. Segundo o Now, o MP pediu também a condenação da Benfica SAD.
Nas alegações finais do julgamento, em Lisboa, a procuradora pugnou ainda pela aplicação da mesma pena ao ex-diretor executivo (CEO) do Benfica Domingos Soares de Oliveira e ao ex-diretor financeiro do clube Miguel Moreira.
Em causa estão crimes de fraude fiscal qualificada e falsificação de documentos, relacionados com um alegado esquema dos arguidos para, com recurso a contratos fictícios de consultadoria informática, retirarem do Benfica mais de 1,8 milhões de euros, que depois terão, em grande parte, regressado ao clube em numerário.
