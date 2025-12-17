Montenegro diz que “o povo está com Governo” e não com os que “vão de megafone para a rua”

O presidente do PSD defendeu na terça-feira à noite que “o povo e o país” estão com o Governo e o seu partido, pedindo a todos que não se “deixem levar” pelos que “pegam no megafone e vão para a rua”.

No jantar de Natal do grupo parlamentar do PSD, o também primeiro-ministro, Luís Montenegro, nunca se referiu diretamente à greve geral da passada quinta-feira, mas deixou recados aos partidos mais à esquerda e até ao PS, questionando se têm a representatividade que pensam ter.

“Podem estar confiantes, o povo está com o PSD, o povo está com este Governo, o povo está com a maioria dos autarcas do PSD em Portugal, não tenham dúvidas disso. Não se acanhem, não se deixem levar por aqueles que pegam no megafone e vão para a rua, a pensar que têm essa representatividade, porque não têm”, afirmou num jantar que juntou deputados, funcionários do partido e membros do Governo.

Montenegro criticou os partidos que, “com uma extraordinária arrogância, se arrogam a falar em nome dos portugueses, sempre a dizer que ‘os portugueses acham isto, porque os portugueses acham aquilo'”.

“E depois os portugueses pronunciam-se e têm um deputado na Assembleia da República, tem três deputados na Assembleia da República. Os portugueses não acham nada àquilo que eles dizem que eles acham”, disse, numa aparente referência ao BE e PCP.

O líder social-democrata criticou ainda, de forma implícita, o PS.

“E os outros, que ainda há pouco tempo tinham uma maioria absoluta, e agora têm 58 deputados, e não querem aprender com aquilo que o povo lhes disse, e continuam a falar para nós como se tivessem ainda a representatividade maioritária do povo, e têm o desplante de dizer que arrogantes somos nós. Não, nós temos a humanidade democrática de respeitar aquele que é o verdadeiro soberano, que é o povo”, afirmou.

“Nenhum Presidente da República” do PSD fez “favores ao partido”

No mesmo discurso, o primeiro-ministro defendeu ainda que “nunca nenhum Presidente da República que foi presidente do PSD fez qualquer favor ao partido” e considerou que Luís Marques Mendes “é de longe” o mais bem preparado para o cargo.

No jantar de Natal do grupo parlamentar do PSD, Luís Montenegro fez um balanço das vitórias nas legislativas e autárquicas no último ano, lembrando que o partido conquistou a presidência da Associação Nacional de Freguesias e da Associação Nacional dos Municípios.

“De facto já começam a ser presidências a mais, mas já agora ainda nos falta uma na nossa área política… não nos falta”, disse, corrigindo-se, já que o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi presidente do PSD.

Montenegro elogiou o antigo presidente do PSD Marques Mendes – candidato a Belém apoiado pelos sociais-democratas e pelo CDS-PP – como “o mais qualificado, o mais experiente e que já mostrou ser de longe – não é um bocadinho, não é por poucochinho – o mais preparado candidato para ser Presidente da República”.

“Nós estamos à vontade, porque não o dizemos por ele ser da nossa área política ou mesmo do nosso partido, se há quem sofreu domingo após domingo durante muito tempo fomos nós”, disse, referindo-se aos comentários semanais de Marques Mendes na SIC na última década.

O primeiro-ministro fez questão de destacar a independência dos dois chefes de Estado que foram líderes do PSD, como Marcelo Rebelo de Sousa e Cavaco Silva.

“Os nossos anteriores presidentes do PSD têm o condão de exercer a mais alta magistratura da nação com altos critérios de independência. Nunca nenhum Presidente da República que foi presidente do PSD fez nenhum favor político ao PSD”, afirmou.

As eleições presidenciais realizam-se em 18 de janeiro, com uma eventual segunda volta a 08 de fevereiro.