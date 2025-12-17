Multicare lança o primeiro seguro de saúde padrão recomendado pela ASF

A Multicare, seguradora de saúde do Grupo Fidelidade, acaba de lançar o Seguro de Saúde com Condições Padrão, de acordo com as recomendações da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), entidade supervisora do setor.

O novo seguro responde às recomendações da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), que definiu um conjunto mínimo de proteção em quatro coberturas fundamentais. O objetivo do regulador é levar as diferentes seguradoras a lançar seguros de saúde e tornar a comparação destes produtos mais fácil para os segurados.

Assim, o Multicare Proteção Padrão, designação do novo seguro, prevê Ambulatório com cobertura de capital até 1.000 euros, Hospitalização até 30.000 euros, Medicina Preventiva e Doenças de Cobertura Alargada até 300.000 euros, valores que visam não só facilitar a comparação entre ofertas, bem como reforçar a proteção em casos de doenças graves, como as patologias oncológicas.

Para Filipe Martins, membro da Comissão Executiva da Multicare, “O lançamento do Multicare Proteção Padrão representa um passo importante que reforça a nossa missão de liderar com transparência e inovação no mercado segurador português”.

As principais modalidades de seguro de saúde individual que a Multicare oferece atualmente são o Multicare 1, plano base com cobertura de internamento hospitalar e acesso à Rede Multicare para consultas, exames e tratamentos – com opções que podem incluir também estomatologia, medicina dentária e terapias não convencionais. O Multicare 2 é um plano intermédio com cobertura mais ampla que o Multicare 1, incluindo internamento, cirurgia em ambiente hospitalar sem internamento e acesso a consultas e tratamentos. Já o Multicare 3 é o plano mais completo, com capitais mais elevados para internamento, consultas, exames e tratamentos e coberturas adicionais.

A companhia tem ainda o Multicare Proteção Vital Health Insurance com proteção robusta e cobertura específica para oncologia – capital elevado para tratamento oncológico -, além de internamento e várias coberturas preventivas e complementares, e o Multicare 60+ Health Insurance destinado a pessoas com mais de 60 anos, com diferentes opções de cobertura adaptadas a esta faixa etária. Ainda tem o seguro opcional Multicare Dental Individual Health Insurance – seguro focado na saúde oral com acesso à rede de cuidados dentários da Multicare.

O Multicare Proteção Padrão posiciona-se, em preço do prémio, na gama de produtos oferecidos pela Multicare “entre o Multicare 2 e o Multicare 3”, indica fonte da Fidelidade. Destina-se exclusivamente a clientes particulares e será distribuído através das Agências e Mediação da Fidelidade.