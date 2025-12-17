Paramount reafirma “oferta superior” após rejeição da Warner Bros. Discovery

A proposta da Netflix é de apenas 23,25 dólares em dinheiro, mas a gigante do streaming oferece em contrapartida parte das suas ações e só quer comprar parte da WBD.

A Paramount Skydance reafirmou esta quarta-feira o seu compromisso em adquirir a Warner Bros. Discovery (WBD), apelando que os acionistas da WBD enviem “uma mensagem clara” de que preferem a “oferta superior” da Paramount. Esta resposta surge após o conselho de administração da Warner ter recomendado que os acionistas rejeitem a oferta hostil.

No entender da Paramount, a sua oferta de 30 dólares por ação é “superior” porque inclui a “certeza de 100% em dinheiro e nenhuma exposição às flutuações do mercado de ações”. A proposta da Netflix é de apenas 23,25 dólares em dinheiro, mas a gigante do streaming oferece em contrapartida parte das suas ações e só quer comprar parte da WBD, nomeadamente os estúdios, a HBO e a HBO Max.

Em relação a este ponto, a Paramount considera que a sua proposta é mais vantajosa por ser de toda a empresa. “A oferta da [Netflix] deixaria os acionistas da WBD com uma participação residual altamente alavancada na Global Networks, e o Conselho da WBD não fornece nenhuma avaliação dessa participação“, pode ler-se no comunicado.

Face às dúvidas quanto ao financiamento apontadas pela WBD, a empresa reforça que a sua proposta financeira está assente num fundo fiduciário da família Ellison, “que detém mais de 250 mil milhões de dólares em ativos (mais de 6 vezes o compromisso de financiamento de capital próprio), incluindo aproximadamente 1,16 mil milhões de ações da Oracle e dezenas de mil mihões de dólares em outros ativos“.

“Continuamos empenhados em unir dois estúdios ícones de Hollywood para criar um líder global de entretenimento único. A nossa proposta oferece claramente aos acionistas da WBD valor e segurança superiores, um caminho claro para a conclusão do negócio e não os deixa com uma empresa linear de pequena escala e altamente endividada. Fiquei encorajado pelo feedback que recebemos dos acionistas da WBD, que claramente entendem os benefícios da nossa oferta. Continuaremos avançando para concretizar esta transação, que é do melhor interesse dos acionistas da WBD, dos consumidores e das indústrias criativas”, defende o CEO da Paramount, David Ellison.