Negócios +M

Paramount reafirma “oferta superior” após rejeição da Warner Bros. Discovery

 + M,

A proposta da Netflix é de apenas 23,25 dólares em dinheiro, mas a gigante do streaming oferece em contrapartida parte das suas ações e só quer comprar parte da WBD.

A Paramount Skydance reafirmou esta quarta-feira o seu compromisso em adquirir a Warner Bros. Discovery (WBD), apelando que os acionistas da WBD enviem “uma mensagem clara” de que preferem a “oferta superior” da Paramount. Esta resposta surge após o conselho de administração da Warner ter recomendado que os acionistas rejeitem a oferta hostil.

No entender da Paramount, a sua oferta de 30 dólares por ação é “superior” porque inclui a “certeza de 100% em dinheiro e nenhuma exposição às flutuações do mercado de ações”. A proposta da Netflix é de apenas 23,25 dólares em dinheiro, mas a gigante do streaming oferece em contrapartida parte das suas ações e só quer comprar parte da WBD, nomeadamente os estúdios, a HBO e a HBO Max.

Em relação a este ponto, a Paramount considera que a sua proposta é mais vantajosa por ser de toda a empresa. “A oferta da [Netflix] deixaria os acionistas da WBD com uma participação residual altamente alavancada na Global Networks, e o Conselho da WBD não fornece nenhuma avaliação dessa participação“, pode ler-se no comunicado.

Face às dúvidas quanto ao financiamento apontadas pela WBD, a empresa reforça que a sua proposta financeira está assente num fundo fiduciário da família Ellison, “que detém mais de 250 mil milhões de dólares em ativos (mais de 6 vezes o compromisso de financiamento de capital próprio), incluindo aproximadamente 1,16 mil milhões de ações da Oracle e dezenas de mil mihões de dólares em outros ativos“.

Continuamos empenhados em unir dois estúdios ícones de Hollywood para criar um líder global de entretenimento único. A nossa proposta oferece claramente aos acionistas da WBD valor e segurança superiores, um caminho claro para a conclusão do negócio e não os deixa com uma empresa linear de pequena escala e altamente endividada. Fiquei encorajado pelo feedback que recebemos dos acionistas da WBD, que claramente entendem os benefícios da nossa oferta. Continuaremos avançando para concretizar esta transação, que é do melhor interesse dos acionistas da WBD, dos consumidores e das indústrias criativas”, defende o CEO da Paramount, David Ellison.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Paramount reafirma “oferta superior” após rejeição da Warner Bros. Discovery

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Media
Netflix mantém estúdios abertos em possível fusão com Warner

A aquisição visa "fortalecer um dos estúdios mais icónicos de Hollywood, apoiar o emprego e garantir um futuro sólido para a produção cinematográfica e televisiva", lê-se na carta.

Lusa,

Negócios +M
Warner Bros. recomenda rejeição da oferta da Paramount

As principais razões apontadas para a rejeição devem-se às dúvidas relativas ao financiamento da Paramount, por falta de apoio monetário direto do bilionário Larry Ellison, pai do CEO da empresa.

+ M,

Negócios +M
Paramount tem trunfos para bater Netflix na corrida à Warner

O jogo virou na compra da Warner Bros., com uma contraproposta superior à da Netflix apresentada pela Paramount. Aliança próxima do Presidente dos EUA ameaça colocar tudo em xeque.

+ M,