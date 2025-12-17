Politécnico da Guarda vai ter o primeiro doutoramento. Será em Ciências Biomédicas e Biotecnológicas

A partir de 2026, o Instituto Politécnico da Guarda (IPG) vai ministrar o seu primeiro doutoramento, estreando-se com a área das Ciências Biomédicas e Biotecnológicas, depois de ter tido luz verde da A3ES, a agência de avaliação e acreditação do ensino superior em Portugal. Razão suficiente para Joaquim Brigas, presidente do politécnico, considerar que “2025 é um ano de viragem para o Politécnico da Guarda, que afirma de forma muito expressiva o seu papel no panorama nacional da investigação académica“.

Para Joaquim Brigas, a acreditação deste primeiro doutoramento, que começa em 2026 na Escola Superior de Saúde, é “o resultado do sucesso da estratégia de política científica definida nos últimos anos”. É disso exemplo a classificação de “Muito Bom” conferida à Unidade de Investigação & Desenvolvimento em Biotecnologia, criada de raiz no Politécnico da Guarda, pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).

Foi precisamente devido a esta classificação que “o IPG se candidatou a este terceiro ciclo de estudos superiores, que confere o grau de ‘doutor'”.

Segundo o presidente do IPG, a instituição tem apostado nestes últimos anos “num conjunto de laboratórios bem apetrechados para a investigação, tendo neste período contratado recursos humanos altamente especializados”.

O doutoramento em Ciências Biomédicas e Biotecnológicas foi submetido em cooperação com a Universidade de Saragoça, em Espanha, no âmbito da Universitas Montium (UNITA) uma rede europeia formada por 12 instituições de ensino superior de Portugal, Espanha, França, Itália, Roménia, Suíça e Ucrânia.

“Os primeiros doutores na cidade da Guarda vão investigar e produzir conhecimento numa instituição que se distingue por uma grande ligação à sociedade, e às necessidades e apostas do tecido empresarial regional e nacional, nos respetivos setores”, assinala Joaquim Brigas, citado num comunicado.