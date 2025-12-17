Agricultura

Portugal com segunda maior quebra da UE na produtividade do trabalho agrícola em 2025

  • Lusa
  • 15:24

Só a Croácia teve uma quebra superior (-14,9%) a Portugal no ano passado. A produtividade do trabalho agrícola aumentou em 19 países da UE em 2025.

Portugal teve a segunda maior quebra no índice de produtividade do trabalho agrícola, de 10,7%, em 2025, tendo o indicador aumentado 9,2% na UE em comparação com o ano anterior, avança esta quarta-feira o Eurostat.

Este aumento da produtividade na União Europeia (UE), segundo o serviço estatístico da UE, foi impulsionado por um crescimento estimado de 8,1% do rendimento real dos fatores gerado pelas explorações agrícolas e por uma redução de 1,0% no volume de trabalho agrícola. A produtividade do trabalho agrícola aumentou em 19 países da UE em 2025.

Os aumentos mais acentuados registaram-se no Luxemburgo (40,1%), na Polónia (33,4%) e na Estónia (30,9%). Em contraste, são estimadas reduções em oito Estados-membros, sendo as quebras mais significativas observadas na Croácia (-14,9%), em Portugal (-10,7%) e na Grécia (-8,8%).

O valor acrescentado bruto da indústria agrícola da UE aumentou 10,3% em 2025, em comparação com o ano anterior. No mesmo período, o valor da produção agrícola cresceu 5,3%, enquanto o consumo intermédio aumentou 1,5%.

