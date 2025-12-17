Portugal recompra 1.046 milhões em obrigações do Tesouro com maturidade em 2026 e 2027

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP foi esta quarta-feira ao mercado para recomprar 1.046 milhões de euros de três linhas obrigacionistas que atingem a maturidade no próximo ano e em 2027.

É preciso recuar quase um ano, até 22 de janeiro, para encontrar a última vez que o Estado realizou uma operação de recompra de dívida. Na altura, o IGCP abateu 430 milhões de euros da obrigação com maturidade a 15 de outubro de 2025.

Da linha OT 2,875% 21Jul2026, com vencimento a 21 de julho do próximo ano e que se encontra a negociar com uma yield de 2%, o IGCP, liderado por Pedro Cabeços, abateu 365 milhões de euros, deixando um saldo-vivo de 11,8 mil milhões de euros, numa operação que contou com uma procura 3,7 vezes acima da oferta.

Na linha OT 4,125% 14Abr2027, com vencimento a 14 de abril de 2027 e que negoceia atualmente com uma yield de 2,07%, o IGCP recomprou 565 milhões de euros, deixando a linha com um saldo-vivo de 9,5 mil milhões de euros, numa operação que contou com uma procura 1,3 vezes acima da oferta.

Por fim, na operação de recompra da linha OT 0,70% 15Out2027, com vencimento a 15 de outubro de 2027 que negoceia com uma taxa média ponderada de 2,1%, o IGCP adquiriu 115 milhões de euros, colocando esta linha com um saldo-vivo de 7,8 mil milhões de euros, numa operação que contou com uma procura 3,3 vezes acima da oferta.