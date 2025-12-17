Fundos europeus

Presidente do Tribunal de Contas pede esforço para “apressar com rigor” execução do PRR

Filipa Urbano Calvão recomendou que o Estado "apresse" ainda que com rigor a execução do PRR, cujo prazo termina em 2026, salientando que o Tribunal vai continuar a acompanhar o processo.

A presidente do Tribunal de Contas, Filipa Urbano Calvão, defendeu esta quarta-feira que, embora com rigor, o Estado deve fazer um “esforço para tentar apressar” a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), cujo prazo termina em agosto de 2026.

“Acho que o Estado português tem de fazer um esforço para tentar apressar – com rigor, mas apressar – este processo de execução do financiamento europeu”, disse Filipa Urbano Calvão durante uma audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP) no âmbito do parecer do Tribunal de Contas à Conta Geral do Estado de 2024 (CGE2024).

A responsável do auditor respondia às questões levantadas pelo PS sobre os recorrentes alertas da instituição sobre o PRR. Neste sentido, Filipa Urbano Calvão considera que “naturalmente” o Estado “terá de encontrar soluções”, apontando o caminho de “soluções tecnológicas de análise dos projetos no tempo mais curto possível para conseguir dar o maior enfoque possível”.

“O Tribunal vai continuar a acompanhar esta matéria com os modelos, com os instrumentos que o legislador lhe vai reconhecendo e que tende a modificar com alguma recorrência, mas vai adaptando-se e vai procurando acompanhar a questão da execução dos fundos e, portanto, vai continuar a procurar ajudar o Estado português na execução célere do PRR”, sublinhou.

O Conselho da União Europeia deu na semana passada “luz verde” à reprogramação do PRR, que Portugal submeteu a Bruxelas no final de outubro.

Com uma redução do número de metas e marcos a cumprir e a desistência de dois investimentos (a expansão do Metro de Lisboa e o Hospital de Todos os Santos), Portugal vai usar apenas 5,58 mil milhões de euros em empréstimos da bazuca, que assim é reduzida em 311 milhões de euros para um total de 21,9 mil milhões, em vez dos 22,2 mil milhões iniciais.

Até sexta-feira passada, a execução do PRR atingiu 52%, com 204 marcos e metas cumpridos, 34 em avaliação e outros quase em fase de apresentação a Bruxelas, segundo o último relatório de monitorização da Estrutura de Missão Recuperar Portugal.

Tomada de posse da Presidente do Tribunal de Contas Filipa Urbano Calvão - 12OUT24

TdC vê “melhoria de comunicação” do IGCP nos certificados

Ânia Ataíde,

Tribunal de Contas alertou em outubro para 1,2 mil milhões de euros em certificados no IGCP em risco de prescrição ou já prescritos. Recomendação para melhoria de comunicação está a ser acolhida.